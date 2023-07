8:45

El TGUE publicarà la sentència sobre la immunitat de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín.

El TGUE es pronuncia dimecres sobre la demanda de Puigdemont, Comín i Ponsatí contra el Parlament Europeu per l'aixecament de la seva immunitat. Els tres independentistes confien en una sentència favorable que els allunyi de la causa pel referèndum de l'1 d'octubre que instrueix Pablo Llarena. Per al jutge del Tribunal Suprem la cita al TGUE també és rellevant per determinar com gestiona l'acusació contra ells i les peticions d'extradició.

Ja fa més de cinc anys que Espanya intenta jutjar-los per l'1-O. Arran de la derogació del delicte de sedició, a Puigdemont, Comín i a l'exconseller Lluís Puig (que no té immunitat) ara només se'ls hi atribueix un delicte de malversació i un de desobediència. En canvi, a Ponsatí, només desobediència (no hi ha risc de presó i ja pot trepitjar Catalunya).