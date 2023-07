El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha confirmat aquest dimecres la decisió del Parlament Europeu d'aixecar la immunitat a l'expresident de la Generalitat de Catalunya i eurodiputat Carles Puigdemont, en una sentència que afecta també als exconsellers i eurodiputats de JxCAT, Clara Ponsatí i Toni Comín.

D'aquesta forma, desestima el recurs de l'expresident de Catalunya contra la decisió de l'Eurocambra de suspendre la seva immunitat europarlamentària, seguint la petició del Tribunal Suprem (TS) perquè pugui respondre davant la Justícia a Espanya per la seva participació en l'1-O.

La Justícia europea avala així el procés de suplicatori amb el qual l'Eurocambra va aixecar la immunitat a Puigdemont i els exconsellers. Davant d'aquesta decisió poden fer un recurs de cassació, que ha de presentar-se en un termini de dos mesos. La defensa de l'expresident català ja ha avançat que és el que farà.

Puigdemont ja prepara el recurs

La reacció a Twitter a Carles Puigdemont no s'ha fet esperar. Admet que esperaven una altra sentència, però assegura que ja preparaven el camí en cas que es produís aquest resultat. Anuncia que presentarà recurs davant el Tribunal de Justícia de la UE. Per tant, el procediment encara té recorregut.

També l'advocat Gonzalo Boye ha confirmat la presentació del recurs a través de les xarxes. "Ens desestimen totes dues demandes, estudiarem els arguments del Tribunal General i això ens obliga a recórrer en cassació com hem fet en totes les ocasions anteriors", ha expressat.

Els eurodiputats han seguit la decisió des de Brussel·les, on compareixeran al migdia. Els acompanya una delegació de Junts, ERC i CUP i entitats independentistes. Per part de la Generalitat, hi és la consellera Meritxell Serret.