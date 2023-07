10:15

Aquesta mitjanit comença la campanya electoral de les eleccions del 23 de juliol.

15 dies on els partits polítics poden demanar explícitament el vot dels ciutadans. Dels candidats a la presidència, el del PP, Alberto Nuñez Feijóo començarà a Catalunya, en concret a Castelldefels. Per com ha anat la precampanya, durant aquests dies els discursos giren sobre diferents eixos, per una banda, des del bloc de l'esquerra s'alerta d'una aliança entre PP i Vox, amb el PSOE apel·lant més al vot contra la ultradreta i amb Sumar, de moment, centrant-se en algunes propostes.

Des del bloc de la dreta el missatge es deroga el sanchisme amb lleis que ja han dit que decauran com la de memòria democràtica o una reforma de la llei trans en el PP apel·len sobretot al vot útil per poder governar en solitari. Una altra part del programa és revertir el canvi del Codi Penal. Des d'Esquerra Republicana critiquen la proposta per Catalunya.