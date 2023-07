"Per defensar Catalunya només hi som nosaltres". Amb aquesta proclama, Junts per Catalunya segueix marcant distàncies respecte a l'estratègia negociadora d'ERC a Madrid. Asseguren que la seva candidatura és l'única que defensa Catalunya. Amb el lema 'Ja n'hi ha prou', garanteixen que "cap president espanyol dirà gràcies a Junts a canvi de res".

Els caps de llista de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i al Senat, Antoni Castellà, presenten el cartell del 23-J EFE

Miriam Nogueras, la cap de llista La cap de llista de Junts al Congrés per Barcelona és Míriam Nogueras, que repeteix després de convertir-se en la cara visible del partit a Madrid durant la darrera legislatura. Tot i que inicialment l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, va voler forçar unes primàries, finalment l'expresident Carles Puigdemont el va convèncer que es retirés en favor de Nogueras. Nascuda a Dosrius, al Maresme, Nogueras té 43 anys, és copropietària d'una empresa del sector tèxtil. El 2015 va ser elegida regidora a Cardedeu com a independent a les llistes de Convergència Democràtica de Catalunya, el mateix any que acaba entrant de diputada al Congrés per Democràcia i Llibertat. Des de 2020 forma part de Junts per Catalunya procedent del PDeCAT. El 2021 va substituir Laura Borràs com a portaveu de la formació al Congrés. El partit es presenta el 23-J en coalició de Junts amb Demòcrates de Catalunya i Més Moviment d'Esquerres. Segons Nogueras, aquests anys s'han sentit sols al Congrés i no estan disposats a "regalar els vots als qui no paguin, humilien, espolien, espien i menyspreen" el català. El cap de llista de Junts al Senat i líder de Demòcrates per Catalunya serà Toni Castellà, que assegura que la llista de Junts és la que més s'assembla a la de JxSí, atès que la integraven Junts, ERC, Demòcrates i Més Moviment d'Esquerres: "Hi som tots els de JxSí menys una formació. El projecte de JxSí ens va portar a l'1-O".