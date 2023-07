Des de la dissolució de la coalició formada durant dècades per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i Unió Democràtica de Catalunya (UDC), l’anomenat espai ‘postconvergent’ ha maldat per trobar una fórmula que aglutinés en una mateixa formació els valors i la ideologia de l’extinta CiU. El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) ha estat l’intent més clar en aquest sentit, gràcies al suport de figures prominents de l’antiga CDC, com Artur Mas, i al fort arrelament local de la seva marca, que s’ha demostrat recentment a les eleccions municipals.

Ara bé, des de la seva fundació, l’any 2016, el partit ha tingut un èxit electoral més aviat escàs com a marca pròpia en solitari. A les eleccions al Parlament de 2021, amb l’exconsellera Àngels Chacón com a cap de llista, el PDeCAT no va obtenir cap diputat i es va quedar a tres dècimes d’assolir el percentatge mínim legal per entrar al repartiment d’escons.

A les eleccions generals del novembre de 2019, la candidatura de Junts per Catalunya, amb el suport econòmic i logístic de l’estructura del PDeCAT, va treure 8 diputats al Congrés. El tarannà de la cap de llista, Laura Borràs, i la línia estratègica seguida per aquesta, però, va portar ben aviat, a l’estiu del 2020, al trencament del grup, amb l’escissió de quatre parlamentaris del PDeCAT: Ferran Bel, Genís Boadella, Sergi Miquel i Concepció Cañadell. D’aquesta manera i per primera vegada, la formació disposava de plena autonomia i representació pròpia en una gran cambra.

@@NOTICIAS[2451262,IMAGEN]

Mantenir els quatre diputats actuals després del 23J s’albira com un objectiu fora de l’abast d’una formació que en solitari mai ha obtingut representació ni al Parlament de Catalunya, ni al Congrés dels Diputats.

Els últims dies, però, ha rebut bones notícies després que la Junta Electoral Central li hagi reconegut la totalitat dels drets electorals en detriment de Junts. Això vol dir que tindrà la capacitat de participar en els debats electorals dels mitjans públics i un lloc assignat als espais gratuïts de propaganda electoral. A més a més, serà l’únic beneficiari de la subvenció electoral que li correspongui pels vots i escons obtinguts i per l’enviament directe als electors de propaganda.