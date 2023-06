Roger Montañola: "Amb Nogueras m'assemblo com un ou a una castanya"

Roger Montañola assegura que no votaria Junts per Catalunya si el PDeCAT no es presentés i replica l'expresident Artur Mas: "Amb Míriam Nogueras m'assemblo com un ou a una castanya. Al Congrés, ella feia soroll i Bel pactava". El cap de llista de l'Espai CiU (PDeCAT) per Barcelona a les eleccions generals acusa la candidata de Junts de fer una política "filocupaire" amb "molt de xou i poca cosa pràctica" i considera que la seva proposta electoral és "molt radical". En una entrevista al Cafè d'idees de Gemma Nierga, creu que Nogueras i Gabriel Rufián fan "xou", però el republicà "ha pactat coses". Defensa que Pedro Sánchez "passi per caixa" si vol els seus vots, alhora que creu que podríem anar a un escenari similar al pacte del Majestic, amb l'Espai CiU pactant amb el PP, reivindica com a 'pujolista'. Diu que no és "partidari" de la independència perquè "no es produirà". I felicita el PSOE i ERC pels indults i creu que "Puigdemont hauria de poder anar a la mateixa línia".