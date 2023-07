07:53

Arrenca la campanya electoral amb l'acord signat per l'ampliació del tram de la B-40 entre Terrassa i Sabadell. Coneixem què opinen els candidats de les formacions.

Generalitat i Moncloa signen el protocol per ampliar el tram de la B-40 entre Terrassa i Sabadell. Quedaven serrells per tancar, però sembla que, ara si, el pacte agafa embranzida. I ho fa, coincidint amb el primer dia de campanya electoral per les eleccions generals del 23 de juliol.

Després d'haver centrat l'oposició a la signatura de l'acord, els republicans han cedit a signar-lo. Els socialistes, en concret Salvador Illa, ha celebrat la signatura encara que ha criticat que Aragonès hagi aprofitat el Palau Robert com a plataforma electoral. La candidata de Sumar també s'ha referit a l'acord de la B-40 i assegura que el govern té "un problema de prioritats". Per la seva banda, el candidat d'Espai CiU-PDeCAT aplaudeix l'acord sobre la B-40 i conclou: "Desbloquejar aquesta infraestructura era necessari".