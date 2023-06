Aquest dilluns finalitza el termini per demanar el vot per correu pels residents espanyols que viuen a l'estranger. No obstant això, els espanyols que viuen en l'exterior també poden dipositar el vot en les urnes de les seves ambaixades, consolat o centres habilitats fins al 20 de juliol.

Respecte a la normativa, la JEC ha aprovat una instrucció que exigeix que tots els electors que votin per correu s'identifiquin amb el DNI o amb un document anàleg en el moment d'enviar la papereta i dipositar el vot. Cal recordar que el termini per a sol·licitar el vot per correu, que es va obrir el 30 de maig, està obert fins al 13 de juliol, inclòs, i en la sol·licitud ha d'indicar-se a quina adreça vol l'elector que li arribin les paperetes i sobres. Una vegada que rebi les paperetes, el sol·licitant té fins al 19 de juliol per a dipositar el sobre en qualsevol oficina de Correus.

Meses electorals tancades L'inici de la campana electoral pel 23J és a tocar i les meses electorals tanquen també, aquest 28 de juny, el sorteig per assignar als ciutadans. En total, hi haurà 15.192 membres repartits en 1688 meses a Barcelona. La convocatòria de les eleccions planteja també una pregunta entre molts ciutadans: què passa si toca anar a una mesa electoral estant de vacances? Quines situacions poden justificar l'absència?