El baròmetre de juny del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) manté el PSOE com a guanyador de les eleccions del 23J, amb el 31,2% dels vots, i mig punt d'avantatge sobre el Partit Popular. Els populars obtindrien el 30,7% dels vots i creixerien gairebé 10 punts amb relació als resultats del 2019. Malgrat això, no en tindrien prou per desbancar Pedro Sánchez.

Els dos principals partits d'Espanya augmenten l'estimació de vot amb comparació al baròmetre de maig, un cop han passat els comicis municipals i després que Ciutadans hagi renunciat a presentar-se a les eleccions generals. Els populars incrementen més l'estimació de vot, ho fan 3,5 punts, mentre que els socialistes creixen 2,1 punts. D'aquesta manera, la distància entre el PSOE i el PP es redueix de 1,9 a 0,5 punts en un mes.

El CIS situa com a tercera força Sumar, amb el 14,3% dels vots. El projecte de Yolanda Díaz creix dos punts amb la integració de Podem, però continua sent menys del que el CIS els atorgava fa un mes per separat. El baròmetre de maig donava el 12,3% dels vots a Sumar i el 6,1% a Unides Podem. Vox seria quarta força amb un resultat idèntic al de fa un mes, amb el 10,6% dels vots.

Pel que fa als partits independentistes catalans, la força més votada continuaria sent Esquerra Republicana amb un 1,8%, tot i que perd en un mes 6 dècimes. En canvi, Junts per Catalunya puja 4 dècimes i amb un 1,6% d'intenció de vot redueix a nomès dues dècimes la distància amb els republicans. Pel que fa a la CUP, treuria el 23J un 0,5% dels vots, dues dècimes menys que el que pronosticava el sondeig del mes de maig.