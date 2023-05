Ja es pot demanar el vot per correu: les claus per fer-ho

La maquinària per a les generals ja està en marxa. S'ha publicat al BOE i ja es pot demanar el vot per correu, que s'espera que augmenti perquè molts estaran de vacances. Atenció amb l'adreça: haurà de ser el lloc on estigueu entre el 3 i el 18 de juliol, perquè serà aleshores quan rebreu la documentació electoral.