01:16

El termini per presentar les candidatures de les eleccions generals acaba el 19 de juny, i la majoria de partits aposten per la continuïtat

La decisió de Pedro Sánchez d'avançar per sorpresa les eleccions generals ha abocat els partits a elaborar a correcuita les candidatures per als comicis del 23 de juliol. El més habitual és que les formacions apostin per la continuïtat a les llistes, tot i que amb alguns fitxatges i cares conegudes.

És el cas del partit més votat a les últimes generals, el 2019. Esquerra Republicana incorpora com a número 3 el periodista Francesc-Marc Álvaro. També és novetat la número 2, Teresa Jordà, tot i que ella ja té experiència de diputada a Madrid. L'exconsellera farà tàndem amb Gabriel Rufián, que repetirà per cinquena vegada com a cap de llista dels republicans al Congrés.

El PSC, que fa 4 anys va obtenir 12 diputats, també tira de cares conegudes. La llista dels socialistes per Barcelona l'encapçalarà Meritxell Batet, seguida de dos ministres: el de Cultura, Miquel Iceta, i la de Transports, Raquel Sánchez.

Junts per Catalunya ha evitat fer primàries a Barcelona per situar Míriam Nogueras de cap de llista. La novetat dels juntaires és la incorporació d'Eduard Pujol, rehabilitat després que una acusació d'assetjament sexual quan era diputat al Parlament l'apartés temporalment de la política. Els diputats del PDeCat escindits amb la legislatura arrencada concorreran aquest cop sota la denominació d'Espai CiU, amb Marc Solsona com a cara visible després del pas al costat de l'històric Ferran Bel.

Els comuns, integrats a la coalició Sumar, opten a Barcelona per figures ja consolidades al Congrés dels Diputats. Tot apunta que la direcció ratificarà aquest divendres el tàndem format per Jaume Asens i Aina Vidal.

De la resta de partits, destaca el fitxatge de Nacho Martín Blanco, fins fa uns dies diputat de Ciutadans al Parlament, com a cap de llista del Partit Popular per Barcelona. El número 2 dels populars serà Santi Rodríguez. La CUP va anunciar fa una setmana la seva intenció de presentar-se, però no renovarà cares i Mireia Vehí i Albert Botran encapçalaran la llista. Pel que fa a Vox, ha triat Juan José Aizcorbe, advocat de la família Franco. | ELENA GARCÍA