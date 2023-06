No se podía decir más claro: “El Orgullo es la fiesta de los que no éramos invitados a la fiesta por eso es fundamental que exista”. Los directores de la película de éxito La llamada y la serie Paquita Salas, Javier Calvo y Javier Ambrossi, uno de los binomios artísticos más potentes del momento, conocidos como Los Javis, se han convertido en auténticos referentes de la lucha y la visibilidad de los derechos LGTBI. A través de las historias que plasman en el cine y la televisión, pero también en su ámbito personal y público, han echado mano de todo cuanto tienen a su alcance para reivindicar, normalizar y reflejar al colectivo.

En 2021, durante el coloquio de Versión Española en el que ambos directores participaron, lanzaron un mensaje indiscutible en defensa de las celebraciones del Orgullo LGTBI. Unas palabras con las que Ambrossi dio voz a un sentimiento común y que rápidamente se viralizó en las redes. “Creo que muchas personas LGTBI crecemos desarrollando una personalidad falsa para que no nos vean, no nos peguen, no nos insulten, para que nos quieran”, confesaba en el mítico programa presentado Cayetana Guillén Cuervo.

“El Orgullo representa todo lo contrario: salir, celebrar el disfrute”, continuaba ante la atenta mirada de la actriz Macarena García y su compañero y pareja Javier Calvo. “Por eso me duele tanto cuando hay gente que quiere señalar el Orgullo como una fiesta sexualizada o como algo que debería estar fuera de los ojos de los niños porque esta celebración es fundamental”, concluía. Las declaraciones fueron tan potentes que hasta se convirtieron en camiseta.

