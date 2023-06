La idea era transgresora. Mezclar a Dios con un poco reguetón, pop latino y monjas lesbianas. Pero para Javier Ambrossi y Javier Calvo, creadores del éxito La llamada (2017), aquello solo era el revestimiento de algo mucho más sencillo: hablar de la búsqueda de una identidad propia, del valor de ser uno mismo en ese agitado periodo de la vida adolescente en el que todos queremos encontrar nuestro lugar en el mundo, seamos como seamos, deseemos a quien deseemos. Una transformación que, como ocurre en la mayoría de los casos y también en esta historia, tiene lugar durante un verano revelador.

La película, que ya está disponible en RTVE Play, cuenta la historia de María, interpretada por una luminosa Macarena García, que acude junto a su amiga Susana (Anna del Castillo) al campamento cristiano La Brújula. Por azares del destino, las dos jóvenes se quedan castigadas todo un fin de semana sin poder ir con sus compañeras a una excursión con el resto de chicas. En ese contexto y bajo la atenta mirada de dos monjas (Belén Cuesta y Gracia Olayo), que también vivirán su particular despertar, María experimenta lo que determina en llamar, “la llamada” de Dios.

¿Y si has estado todo el tiempo rechazando tu deseo, no queriendo aceptar ser quien eres? Es lo que se pregunta la protagonista, cuando comienza a experimentar las curiosas apariciones en forma de musical que le mostraran su camino. ¿Un camino hacia la fe religiosa? Podría ser, como también podría ser el camino hacia la identidad sexual . Las preguntas encajan en ambas direcciones. Eso sin tener en cuenta el guiño a toda la comunidad LGTBIQ+ al hacer sonora, en esas relevaciones místicas, los temas de la que está considerada como uno de los grandes iconos gays, Whitney Houston .

Los Javis y el movimiento LGTBIQ+

Más allá del escenario y la gran pantalla, sus creadores son en sí mismos un icono del movimiento LGTBIQ+. Tras ganarse al público en salas, La llamada obtuvo el Feroz a la Mejor Comedia en 2018. Un galardón que será recordado por los Javis como la catapulta hacía un éxito imparable, pero también por miles de jóvenes en los que dejaron huella con el brillante y emotivo discurso que lanzo Javier Calvo al recoger el premio: "Yo soy gay. Tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí cogiendo este premio. Entonces si alguien, algún niño, alguna niña o alguna persona me está mirando y tiene miedo, si siente que está perdido, si siente que no le van a querer, que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que su familia le va a querer y que va a cumplir su sueño. Que yo, y él [señalando a Javier Ambrossi], vamos a escribir historias para que tú te sientas inspirado ".

01.24 min 'La llamada' no deja de dar alegrías a los Javis, actores, directores y profesores en OT

Los Javis son una de las marcas más poderosas y rentables de la cultura española actual, no solo por ser autores del fenómeno La llamada, su firma también está detrás de la exitosa serie Paquita Salas, además se convirtieron en los profesores de interpretación de OT. Con La llamada (2017) que podrá verse en abierto en Somos Cine a partir del 28 de junio, Día del Orgullo, "querían hacer algo underground, pero potente", pero también hacer una reivindicación sobre ser uno mismo, por ello es una película imprescindible para celebrar y con la que disfrutar en estas fechas.