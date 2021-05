Brays Efe es el invitado de esta semana en Días de cine. Ese actor de poblada barba que dio vida hilarante a la más desastrosa y entrañable representante de actores, y actrices, que es Paquita Salas, esa creación de los Javis que durante tres temporadas nos hizo conocer, desde la ironía y la comedia ese poco rutilante mundo que se oculta detrás de cada foto de una rutilante estrella en una alfombra roja o en un festival de cine.

Hablar con Brays Efe es tan divertido como hablar con Paquita Salas, solo que mucho menos peligroso. A saber dónde iba uno a terminar con esa estrella de las representantes. Hablar con Brays Efe es muy divertido porque tiene mucho sentido del humor (no hay más que seguirle en instagram) y contesta con gracejo, pero sobre todo porque disfruta mucho de su trabajo, le gusta mucho el cine, y sobre todo, sabe mucho de cine porque ve mucho cine y porque sabe que para disfrutarlo hay que dejar de lado cualquier prejuicio. "El cine es la culminación del arte de contar historias", confiesa en esta entrevista. El productor de Paquita Salas, Enrique López Lavigne, me dijo que Brays Efe era uno de los mayores cinéfilos que conocía.

Pasión por el cine de Brays

Hablar con Brays Efe es descubrir en alguien que es un niño grande la pasión por el cine y como esa pasión se desvió de lo que hubiera debido ser una carrera como director, a la que ha acabado siendo, que es la de actor. Porque Brais Efe lo que quería era ordenar ese mundo que se coloca delante de una cámara y la mirada de un director le da orden. Hizo sus cortos, como corresponde a todo estudiante de cine que se precie, pero sucedió lo inesperado, y terminó siendo actor, y sumándose, con matrícula de honor, a ese reducido pero selecto grupo de grandes actores de la historia del cine que han interpretado a mujeres, desde el mismo Charles Chaplin a Jack Lemmon y Tony Curtis, pasando por supuesto por José Luis López Vázquez, quien lo hizo muy bien, como él mismo me recordó, en Mi querida señorita.

Lo bueno de ser Paquita Salas y la servidumbre de tener que afeitarse 3 veces al día, que es mayor que la de llevar tacones es que hizo de Brays Efe un actor enormemente popular, tanto que los Goya le dejaron su espacio, como Paquita Salas, para hacer un monólogo en el que además tuvo que improvisar sobre la marcha, pues el chiste que iba a hacer con Penélope Cruz tuvo que cambiarlo al haber desaparecido de repente de su asiento la actriz. La gracia es que aquel monólogo lo escribió David Galán Galindo, quien dirigió a Brays Efe en Orígenes Secretos, una entrañable y divertida película de asesinatos y superhéroes a la española en la que, haciendo del más friki del barrio, compartía pantalla con Antonio Resines, Verónica Echegui y Javier Rey.

Tuvimos que suspender una grabación con Brays Efe porque se cogió un trancazo impresionante. Había pasado el Covid meses atrás, pero ese día no pudimos grabar, por elementales precauciones. El día que grabamos apareció con unas enormes ganas oscuras, modelo abuela o similar, que ocultaban un orzuelo que le había salido. Lo cuento para que no parezca que se ocultaba, y puedo dar fe de ese orzuelo. Y para terminar le propuse que me presentase a Paquita Salas para ver si se atrevía a representarme. Creo que ya ha hablado con ella y me va a llamar un día de estos.