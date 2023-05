El tiempo pasa volando, y sino que se lo digan a Blanca Paloma y a todo el equipo que lleva siguiéndola desde que ganó el Benidorm Fest. Su "Eaea" ha traspasado fronteras, así que en el último programa de Liverpool Calling: Pichoneta Edition no quisieron perder la oportunidad de rendir el último homenaje a la artista antes de subirse al escenario de la gran final del Festival de Eurovisión 2023. Porque Jordi Cruz y Xuso Jones otra cosa no, pero sacar lo mejor de cada invitado que pasa por su lado lo saben hacer de la maravilla. Sino que se lo digan a Käärijä (Finlandia), Loreen (Suecia), Mimicat (Portugal) o Gustaph (Bélgica), representantes que fueron partícipes de las locuras de nuestros presentadores.

Con el susto metido en el cuerpo, Xuso arrancaba el programa anunciando el malestar de Jordi Cruz. Real como la vida misma, David Andújar cogía el testigo de nuestro presentador y Choriza May aparecía en escena para formar parte del programa previo a la gran final. "Me presenté a este Benidorm Fest, pero pasó Sharonne. El año que viene me presento, ¡que lo tengáis claro!", confesaba divertida la artista. ¡Y se hizo la magia! Fue escuchar las declaraciones de la drag y Jordi aparecía (aunque convaleciente) en nuestra watching party.

David Insua, también convaleciente tras un problema con su rótula (real, el programa comenzó siendo una improvisada enfermería) comentó la cantidad de amuletos que posee Blanca Paloma. Desde imágenes de su yaya Carmen hasta fotografías con sus hermanos y sus padres. ¡No te lo pierdas!

“Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb) ya está preparada para su gran actuación en Liverpool



Mira cuántos amuletos tiene la artista... ¡para apoyarla y darle fuerzas! #pichoneta #LiverpoolCalling https://t.co/dHFkVIoDb5 pic.twitter.com/Fyigc0NHYf“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 13, 2023

The Cavern, testigo del arte de Xuso Jones y Jordi Cruz Si creíamos que la fantasía no podía seguir subiendo escalones, Xuso Jones nos demostraba que no hay nada como disfrutar de tu trabajo para dar momentazos como este: ¡tocar en The Cavern! El mítico local de Liverpool pudo disfrutar de una actuación que nuestro murciano no olvidará en la vida. “ya estamos en el mood de festival de #Eurovision2023 #pichoneta #LiverpoolCalling https://t.co/i6ZqI1Yg22 pic.twitter.com/TjgufUIcq1“ — playz (@playz) May 13, 2023 Dani Borrego, corresponsal de Eurovisión en Liverpool, conectó en directo con Marco Mengoni. El representante de Italia ya pasó por el Festival en 2013, así que 10 años después, vuelve con las energías renovadas y con una anécdota: ¡conoció a Ana Mena! La malagueña se presentó al festival de San Remo y llegó a trabajar junto al abanderado italiano. ¿Tendremos colaboración entre ambos? “estamos in love con @MarcoMengoni#pichoneta #LiverpoolCalling https://t.co/i6ZqI1Yg22 pic.twitter.com/pIcfg8PHcA“ — playz (@playz) May 13, 2023

La predicción de Lola Flores Durante años hemos enviado a grandísimos artistas al Festival de Eurovisión, pero la participación de Blanca Paloma ha devuelto a la actualidad unas palabras que ahora dan la vuelta al mundo: la predicción de Lola Flores: "Me gustaría que mandaran a una cantante que interpretara una canción española, no un tema que pueda ser cantado en Suiza o Alemania". Et voilà, ¡que viva "Eaea"! “¡Hoy se va a cumplir, Lola!#pichoneta #LiverpoolCalling https://t.co/dHFkVIoDb5 pic.twitter.com/rsK28mIgQk“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 13, 2023