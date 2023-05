Avance semanal La Promesa 8 a 12 mayo. Jana se marcha de La Promesa

Tras el cambio de última hora debido a la semifinal entre Carlos Alcaraz y Coric en el Mutua Madrid Open 2023, mi abuela se disgustó muchísimo al saber que el pasado viernes no habría capítulo de La Promesa. Sobre todo, sabiendo que es el capítulo de la boda (o no boda) de Manuel y Jimena. Yo le dije que no se preocupara, que así podría prepararse para lo que se viene esta semana, que poco no es.

Dentro avance.

Avance del capítulo 89 del lunes 8 de mayo La Promesa se engalana para la boda de Manuel y Jimena. A pesar de la oposición de los duques, de los intentos de Jana y Catalina por hacer recuperar al joven heredero la memoria, incluso de la oferta de Alonso para deshacer el compromiso… La joven pareja está dispuesta a darse el sí quiero. Manuel y Jimena se dan el "sí quiero" La Promesa Jana los ve desde la distancia, dudando si debe parar el enlace y quitar por fin la venda de los ojos a Manuel; o callarse y perder para siempre al amor de su vida. La boda acrecienta las diferencias entre don Gregorio y el señor Baeza, y el enfrentamiento entre los dos mayordomos está a punto de traspasar los muros de las dependencias del servicio. Solo la intervención de Pía y Mauro evita el desastre. Aunque don Gregorio se guarda un as en la manga y revela a don Rómulo un gran secreto…

Avance del capítulo 90 del martes 9 de mayo Alonso promete a Catalina que el dinero de la dote de Jimena solucionará las deudas de La Promesa. La propia Jimena y Cruz cantan victoria.

Pero el nuevo matrimonio corre peligro cuando Manuel invita a volar a Jana en su avión y el olor de su pelo reaviva sus recuerdos. El joven heredero interroga a Mauro para saber más sobre ella… Y la información que escucha le hace replantearse su viaje de novios. Lope y María Fernández hablan en serio La Promesa Petra escucha a escondidas una discusión entre Gregorio y Rómulo, y descubre que Pía sigue embarazada. No duda en soltar comentarios maledicentes contra la ama de llaves… y en contárselo a su señora. Cruz le cuenta a Curro que su padre postró a su madre en una silla de ruedas traes una paliza, y el muchacho parece dispuesto a vengarse de él. Candela recibe una nueva carta para hablar de su pasado, y esta vez viene firmada por don Camilo. Lope se lo cuenta a Simona, quien decide coger el toro por los cuernos y ser ella misma quien desvele a su amiga lo que le quiere contar el falso cura.

Avance del capítulo 91 del miércoles 10 de mayo Simona, por fin, se decide a revelarle a Candela el gran secreto que le ocultaba. Su marido, Toño, mató a Custodio, el esposo de la ayudante de cocina. Simona ayudó a tapar el crimen para evitar terribles repercusiones para ella y sus hijos, y lo echó de su casa. Curro ataca a Lorenzo con un hacha La Promesa Candela se queda en shock y se marcha de La Promesa. Necesita despejarse. Simona sabe que lo ha hecho muy mal y no puede dejar de llorar. Por otra parte, Curro estalla contra su padre Lorenzo después de que Cruz le haya revelado que él es el culpable de que Eugenia esté en silla de ruedas. Lorenzo reconoce su culpa, pero le pide a Curro otra oportunidad. Quiere comportarse por fin como un padre. Mientras, Manuel está muy confundido. Mauro le confirma que fue la doncella la que lo cuidó con dedicación durante su convalecencia. Sin embargo, esto no coincide con lo que le cuenta su esposa Jimena, que se muestra cariñosa y enamorada. Manuel empieza a sospechar que han manipulado sus recuerdos.

Avance del capítulo 92 del jueves 11 de mayo Jimena discute con Catalina y descubre que Jana ha estado implicada en el arreglo del avión y toma cartas en el asunto. Hace que Jana tenga que marcharse por unos días a servir en la casa de sus padres. Cuando Manuel se entera intenta detener a Jana. Manuel se despide de Jana con un beso La Promesa Curro y su padre se han reconciliado y ahora tienen claro cuál es su enemigo común: Cruz. Alonso le muestra una copia del testamento a Cruz. Como se temían, la mitad de la herencia irá a manos de Lorenzo. Alonso dice que tienen que aceptarlo pero Cruz no se resigna, no está dispuesta a que el maltratador de su hermana se quede con el dinero. Candela no regresa y Simona y Lope piden la ayuda de Pía para seguir ocultando su ausencia. Simona sufre, sabiéndose culpable, y desea con todas sus fuerzas que su amiga vuelva sana y salva a La Promesa. Petra le dice a Teresa que pronto habrá una vacante de doncella personal y que ella podría conseguir que le den el puesto a Teresa.