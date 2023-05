Episodio 92 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Jimena discute con Catalina y descubre que Jana ha estado implicada en el arreglo del avión y toma cartas en el asunto. Hace que Jana tenga que marcharse por unos días a servir en la casa de sus padres. Cuando Manuel se entera intenta detener a Jana. Curro y su padre se han reconciliado y ahora tienen claro cuál es su enemigo común: Cruz. Alonso le muestra una copia del testamento a Cruz. Como se temían, la mitad de la herencia irá a manos de Lorenzo. Alonso dice que tienen que aceptarlo pero Cruz no se resigna, no está dispuesta a que el maltratador de su hermana se quede con el dinero. Candela no regresa y Simona y Lope piden la ayuda de Pía para seguir ocultando su ausencia. Simona sufre, sabiéndose culpable, y desea con todas sus fuerzas que su amiga vuelva sana y salva a La Promesa. Petra le dice a Teresa que pronto habrá una vacante de doncella personal y que ella podría conseguir que le den el puesto a Teresa.

Ficha técnica Géneros Drama