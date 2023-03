Si algo nos gusta en RTVE Play son las series. Contamos con un amplio catálogo que no para de crecer con ficciones internacionales y nacionales para hacerte una maratón. De estreno y de las que no pasan de moda. Ambientas en un bufete de abogados, en hospitales, o familiares. En la plataforma de vídeo bajo demanda todas tienen cabida, ya sean comedias o thriller. Las últimas en sumarse han sido dos series policiacas: Line of Duty y la tercera temporada de La caza. Pero tienes muchas más. Te recomendamos seis series que tienes que ver si te gusta ponerte en la piel del policía y resolver crímenes.

Line of Duty

Steve Arnott es transferido a la Unidad Anticorrupción de la policía ficticia AC-12 para investigar al inspector detective Tony Gates , el hombre más carismático y modélico de la unidad. Junto a él está el superintendente Ted Hastings , pero no están solos. Kate Fleming también forma parte de esta investigación con la que arranca la primera de las cinco temporadas de Line of Duty. ¡Dale al play y engánchate desde el primer capítulo!

Line of Duty

Ahora, con el estreno de la tercera temporada , los tres vuelven a unirse para buscar al culpable de la desaparición de Alicia . Todo parece apuntar a Mario, un joven que hace 12 años acabó con la vida de tres personas y ha regresado a Frontera de Guadiana, pero Sara está convencida de que no ha sido él. ¡Descubre cómo resuelven estos casos en RTVE Play!

Paris Police 1900

Si en Line of Duty hay policías corruptos, en Paris Police 1900 no se quedan atrás. Se trata de una serie francesa estrenada en 2021 en el país vecino y que cuenta con una única temporada de 8 capítulos. Desde el 20 de diciembre puedes disfrutar completamente gratis en RTVE Play de esta ficción protagonizada por Jérémie Laheurte y que no te dejará indiferente.

¿De qué va la serie francesa?

En el París de 1899 el presidente de la República francesa, Félix Faure, muere en extrañas circunstancias cuando mantenía relaciones sexuales con su amante, Meg Steinheil. Esto ocurre en momento crítico para el gobierno, pues el caso Dreyfus es reabierto.

Por otro lado, parte del cuerpo de una mujer ha sido encontrado en una maleta en el río Sena. Ahí es cuando entra en acción Antoine Jouin, un joven y ambicioso inspector de policía que se pone al frente de la investigación, siempre con la ayuda de una muchacha abogada. Pero otro agente y un comisario corrupto se pondrán en mitad de su camino