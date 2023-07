El sofocante verano ya está aquí, y parece que no salimos de una ola de calor para meternos en otra. Los 40 grados de la calle animan a quedarse en casa y buscar un plan de sofá y manta, aquellos que no tenemos amigos con piscina o la playa nos pilla lejos todavía en nuestras ansiadas vacaciones. ¿Estás buscando una serie que no sea muy larga para hacerte una maratón este fin de semana? ¡Te proponemos 22 ficciones, nacionales e internacionales, que tienes disponibles en RTVE Play, y que se puede ver de una sentada! ¡Hay para todos los gustos! Sigue leyendo para ver nuestras recomendaciones.

Unforgotten Es toda una joya británica que se llevó, en 2016, el Premio BAFTA a mejor interpretación secundaria, además de acompañarle unas críticas de lo más jugosas. Es perfecta para los amantes del thriller y del suspense, como es el caso de los seguidores incondicionales de otras series como Line of Duty, pero con la ventaja de que su primera temporada solo tiene tres capítulos y podrás verla en 4 horas y medias. Las tramas se vertebrarán en su justa medida para que todo cobre un sentido adictivo e inesperado, algo que ya puedes ver completamente gratis en RTVE Play. Unforgotten Episodio 1 Un asesinato cometido hace más de treinta años, regresa a la luz para desvelar secretos que afectan a personas todavía vivas.... Ver ahora

In my skin Una extraordinaria aproximación al universo adolescente a través de Bethan, una chica de 16 años que lidia con una doble vida: la del instituto, un lugar hostil en el que debe mostrar su mejor cara; y la de su casa, donde su madre padece un trastorno bipolar y su padre es alcohólico, así como, a los conflictos reales de la vida y la sexualidad adolescentes. Solo tiene dos temporadas con un total de 10 episodios que tardarás en ver poco más de 5 horas. ¡Corre a verla en RTVE Play! In my skin Episodio 1 En la escuela, Bethan finge ser una estudiante normal, pero su vida familiar es cualquier cosa menos normal.... Ver ahora

Stalk Luxe es un joven talento que en sus primeros días de universidad se ve humillado por sus compañeros y hackea todos sus teléfonos y ordenadores para vengarse de ellos. Pero, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Descúbrelo en los 20 episodios, no llega a las 7 horas en total, con la serie completa ya disponible en la plataforma. Stalk Integrarse o morir Lucas, alias Lux, estudia informática en una universidad de élite. En la ceremonia de "bautismo" del BDE, es humillado por Alex, cabecilla del grup... Ver ahora

Los Miserables En 2018, la BBC llevó a la televisión el libro Los Misarables. La ficción tiene 6 capítulos, y tardarás en verla solo 6 horas, unos 59 minutos por capítulo. Protagonizada por Lily Collins nos sitúa en la Francia de junio de 1815, después de la derrota en Waterloo de Napoleón. En ese su contexto social y político de inestabilidad se mezclan las vidas de varios personajes. Una historia que te enganchará desde el primer momento y que tienes disponible en Play. Los miserables Episodio 1 Jean Valjean está a punto de cumplir su condena en la prisión de Toulon después de pasar diecinueve años por un delito menor.... Ver ahora

Paris Police 1900 No nos movemos de Francia, pero ahora viajamos unos años más en el tiempo, precisamente a 1899. Esta producción francesa cuenta con 8 episodios y la duración completa de la serie es de 7 horas y cuarto en la que se investiga el asesinato de una mujer cuyo cuerpo a aparecido descuartizado en el París de la Belle Époque. ¿Quién será el asesino? Descúbrelo dándole al Play. Paris Police 1900 Episodio 1 París, 1899. La muerte del presidente francés en brazos de su amante Meg Steinheil debilita la República, ya amenazada por los nacionalistas.... Ver ahora

La sonata del silencio En España, después de la guerra, las cosas eran muy diferente. En ese ámbito en el que una mujer necesitaba la autorización de su marido para casi todo, Marta y su hija Elena intentan sobrevivir y llevar dinero a su casa. La historia seriada consta de 9 episodios que puedes ver en no más de 10 horas y media en RTVE Play. La sonata del silencio Marta Marta y su marido Antonio viven con su hija Elena en la buhardilla de una edificio de clase alta.... Ver ahora

Fuerza de paz Esta serie ambientada una misión de paz del Ejército español en Guinea Ecuatorial ha sido el último lanzamiento de RTVE. Se trata de un thriller en el que la muerte de uno de los militares pone en duda el buen hacer de alguien del contingente. De averiguarlo se encargará la sargento Paula Elgueta. ¿Quieres investigar con ella? ¡Hazlo en los 8 capítulos de la serie! No te llevará más de 8 horas y media en total. Si no pudiste verla durante su emisión, la tienes disponible y completa en RTVE Play. Fuerza de Paz Episodio 1 La sargento Elgueta recibe una extraña llamada del sargento primero Hugo Reyes, su novio. Pronto recibe la noticia de que se ha suicidado.... Ver ahora

La infamia Serie británica conocida como Three girls que consta de tres capítulos que puedes ver en una tarde o incluso menos: dura en total 2 horas y media. Desde el primer minuto te adentrarás en esta historia real de escándalo sexual a niñas menores de la ciudad Rochdale, Manchester. Abusos, miedos, racismo y un sistema que falla a la hora de hacer justicia. ¿Quieres verla? ¡Ya sabes, dale al Play! La infamia Episodio 1 Holly esta enfrentada con sus padres y es socialmente vulnerable. Sin desearlo, ella se encuentra atrapada en una situación aterradora.... Ver ahora

Los pilares de la Tierra ¿Te gusta la historia? ¿Y la literatura histórica? ¡Tenemos la serie perfecta para ti! Los pilares de la Tierra, la producción británica protagonizada por Matthew Macfadyen, Rufus Sewell y Eddie Redmayne, entre otros actores, que está basada en el libro de mismo nombre de Ken Follett. La obra fue un best seller en su momento y de ahí llevada a la pequeña pantalla. Estrenada en 2010, la cooproducción alemana y canadiense de ocho episodios es una recién llegada a RTVE Play y te la puedes fulminar en poco más de 7 horas. Los pilares de la Tierra Anarquía Siglo XII. Mientras la guerra civil asola Inglaterra, un maestro constructor y el prior de un convento inician la construcción de una catedral.... Ver ahora

Un mundo sin fin Si decides verte en una tarde noche la ficción anterior, tienes su secuela también disponible en la plataforma, y te la ves en menos de 6 horas y media. 150 años después de la construcción de la iglesia, la historia de Ken Follett vuelve a la ficticia ciudad Kingsbridge. ¿Quieres saber cómo continúa? ¡No te pierdas sus ocho episodios en RTVE Play! Un mundo sin fin Caballo La noticia de la muerte del rey Eduardo II, siendo prisionero de su esposa la reina Isabel de Francia, provoca intrigas en la villa de Kingsbridge.... Ver ahora

Reinas Sin salir de Reino, puedes viajar a la época de Isabel I y María de Escocia, dos mujeres que se enfrentaron en lo religioso, en lo político y en lo personal. La cooproducción hispanobritánica tiene 6 capítulos con una duración total de 6 horas y media, una tarde, y está gratis en RTVE Play. ¿Te la vas a perder? Reinas Capítulo 1: El regreso Ver ahora

Promesas de arena Si te gusta sufrir por amor, esta es tu ficción. La serie protagonizada por Andrea Duro y Daniel Grau está basada en el libro homónimo de Laura Garzón, y consta de 6 episodios que se ven en 8 horas y media. En ella, Lucía descubrirá la realidad de vivir en Libia como cooperante, a la vez que se enamorará. ¿Pero de quién? ¡Descúbrelo en RTVE Play con una maratón de esta ficción! Promesas de arena Episodio 1 Lucía, una joven cooperante, viaja a Libia para colaborar en una ONG situada en una zona muy conflictiva.... Ver ahora

Ser o no ser Cambiando de registro totalmente, también tenemos para los más jóvenes con series innovadoras como Ser o no ser. Seis capítulos que se ven en 2 horas y media y que narra la historia de Joel, un adolescente trans de 16 años que sueña con convertirse en un gran intérprete, al mismo tiempo que se enfrenta a los retos emocionales de su recién iniciada transición. No te pierdas esta serie original de Playz en RTVE Play. Ser o no ser Máscara Joel, un chico trans de 16 años, acude a un nuevo instituto junto a sus dos amigos Laia y Ricky. Ahora puede presentarse por primera vez como un ch... Ver ahora

Grasa La comedia llega con Pedro 'El Grasa'. Pedro sufre un infarto, pero contra todo pronóstico, sobrevive. En cambio, a partir de ahora deberá llevar siempre un pulsómetro y cambiar de costumbres si quiere seguir con vida. El destino llevará al 'Grasa' a unas singulares clases de pilates que transformarán radicalmente su existencia. Si no has tenido una semana muy buena, te esperan las dos temporadas de la serie juvenil de Playz y que te zamparás en menos de 7 horas y media. Grasa Capítulo 1: "Barrio" Pedro tendrá que cambiar sus hábitos de vida si quiere sobrevivir... Ver ahora

El Continental Acción y aventuras durante más de 12 horas protagonizadas por Michelle Jenner y Álex García. Ellos son Andrea Abascal y Ricardo León. Ella, hija del dueño del local que él ha convertido en el centro neurálgico para las negociaciones más oscuras de la capital. Negocios que empiezan a complicarse al enamorarse. No te piedas esta ficción disponible en RTVE Play. El Continental Capítulo 1 Ver ahora

El final del camino Antonio Velázquez, Javier Rey, Guillermo Barrientos, Begoña Maestre, Ismael Martínez, Cristina Castaño, Asier Etxeandia, Maxi Iglesias y Patricia Peñalver. Un reparto de lujo para una serie que narra la historia de tres hermanos en la edad media. Todo con la contrucción de la catedral de Santiago de fondo. Solo es una temporada y tiene 10 horas de duración. ¿Te la vas a perder de manera gratuita? ¡Hazte una maratón dándole al play! El final del camino Episodio 1 Galicia, 1075 D.C. Un ataque sarraceno asola Catoira. Gonzalo consigue salvar a su hermano Esteban, pero no puede impedir el asesinato de su madre ... Ver ahora

Fuego cruzado Imagina que estás de vacaciones y unos disparos cambian por completo tus planes. Es lo que le ocurre a Jo en el thriller de tres capítulos de la miniserie de la BBC, Crossfire, conocida en España como Fuego Cruzado. La ficción internacional cuenta con una gran participación española: se rodó en Tenerife y está protagonizada por Hugo Silva, junto a Alba Brunet y Guillermo Campra. ¿No te enteraste de su emisión en La 1? ¡Todos sus capítulos duran en total menos de 3 horas. y están disponibles gratis y online en RTVE Play! Fuego cruzado Episodio 1 El mundo de Jo salta en pedazos cuando unos pistoleros atacan el lujoso hotel de las Islas Canarias donde pasa sus vacaciones con su familia y amig... Ver ahora

Malaka Este thriller policiaco trata sobre la desaparición de la hija de un importante empresario de Málaga. Dos policías perseguidos por su pasado son los encargados de la investigación: Darío, un policía corrupto que conoce la calle a fondo; y Blanca, una agente de élite que vuelve a su ciudad después de pasar unos años en Madrid. ¿Tienes 8 horas y media? Intégrate en esta investigación y averigua quién es el asesino. Malaka Fenicios La desaparición de Noelia es el punto de partida de 'Malaka'. Las indagaciones sobre su desaparición desvelan conexiones y secretos inesperados.... Ver ahora

Celia Para los nostálgicos también tenemos series maratón. Hablamos de Celia, una ficción de 1992 y de solo 6 episodios que duran en total poco más de 5 horas. En ella conocemos a una niña que cuestiona la identidad de los Reyes Magos, se sorprende de que los mayores sean tan aburridos y sigue un código de comportamiento alejado del de los mayores pero también a gran distancia del de los niños que comparten con ella sus aventuras. ¿Quieres viajar a los años 30? ¡No te pierdas esta ficción de antaño en RTVE Play! Celia Soy Celia Celia es una niña de siete años de una familia de la burguesía madrileña de los primeros años de la República. La acción comienza la noche de Reyes... Ver ahora