Después de recuperar ficciones como Hipócrates, The Split o Poldark, ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuevas series internacionales que pasarán a formar parte del catálogo de RTVE Play. Line of Duty, la producción policiaca de la BBC, es la primera en llegar. Lo ha hecho desde el pasado 15 de marzo, estrenando cada semana una nueva temporada hasta completar las cinco disponibles en la plataforma de vídeo bajo demanda. ¿Quieres saber cuántos capítulos tiene, quién la protagoniza, de qué trata y cómo puedes verla completamente gratis? ¡Sigue leyendo que te lo contamos!

¿De qué trata? Line of Duty es un thriller policial ambientado en la Unidad Anticorrupción de la policía ficticia AC-12, dirigida por el superintendente Ted Hastings. Su objetivo es desenmascarar al Inspector Jefe Tony Gates, cuya unidad tiene las mejores cifras de casos criminales resueltos. Parece un policía ejemplar, pero Hastings está convencido de que los buenos resultados de Gates esconden algo. Para averiguarlo, el superintendente recluta al detective Steve Arnott para su unidad. Mientras, fascinada por sus resultados, Kate Fleming se une al equipo de Gates. Y de fondo, un atropello relacionado con Jackie Laverty, amante de Tony Gates. ¿Ocultará algo más el Inspector Jefe? Eso es lo que tienen que descubrir Arnott y Fleming.

¿Cuántas temporada tiene? La nueva serie internacional de RTVE Play es una de esas series cortas para hacerte una maratón. Cuenta con 6 temporadas, de las cuales 5 están disponibles en la plataforma, por lo que puedes ver las investigaciones del detective Arnott a lo largo de 29 episodios de unos 60 minutos de duración. ¡Te contamos de qué trata cada una!

Temporada 1 Steve Arnott es transferido a la Unidad Anticorrupción de la policía ficticia AC-12 para investigar al inspector detective Tony Gates, el hombre más carismático y modélico de la unidad. Junto a él está el superintendente Ted Hastings, pero no están solos. Kate Fleming también forma parte de esta investigación con la que arranca la primera de las cinco temporadas de Line of Duty. ¡Aquí te dejamos los capítulos para que no te pierdas ninguno! 'Line of Duty': argumento, capítulos y protagonistas de la primera temporada RTVE.ES

Temporada 2 La inspectora jefe Lindsay Denton lidera el traslado de un testigo protegido, pero el convoy sufre una emboscada. Tres agentes son asesinados y el testigo queda gravemente herido, dejando a Denton como la única superviviente. Cuando se descubre que alguien de la policía podría haber filtrado la localización del convoy, Steve Arnott, Kate Fleming y Ted Hastings investigan el caso y no tardan en dirigir sus sospechas hacia Denton. La que prometía ser su testigo más valioso pronto se revela como la principal sospechosa ¡Aquí tienes los capítulos! 'Line of Duty', cuando el críminal también es policía: segunda temporada ya disponible RTVE.ES

Temporada 3 Un sospechoso es abatido en plena persecución a manos de una unidad policial liderada por el sargento Danny Waldron. Tras el incidente, Danny coacciona a su equipo para afirmar que actuaron en defensa propia, pero la unidad anticorrupción dirigida por Ted Hastings encuentra pruebas que sugieren un asesinato premeditado. La agente Kate Fleming es enviada entonces como agente encubierta en el equipo de Danny para recabar información. ¡Tienes los capítulos aquí! Descubre quién es el Caddie en la tercera temporada de 'Line of Duty', ya disponible RTVE.ES

Temporada 4 En un caso que define su carrera, la inspectora jefe Roz Huntley tiene la presión de detener a un asesino en serie después de meses de investigación infructuosa. Pero, sus movimientos llaman la atención del AC-12 cuando Steve Arnott recibe la visita del forense implicado en la operación, Tim Ifield. El superintendente Hastings del AC-12 pide a Kate Fleming que actúe como policía encubierta dentro del equipo de Roz para profundizar en el caso. Con Steve Arnott metiendo presión desde el exterior, Roz se ve obligada a actuar con decisión. Madre de dos hijos y esposa de Nick, hará cualquier cosa para evitar que su vida se desmorone. A medida que aumentan las sospechas y el caso se vuelve cada vez más complejo, y el propio AC-12 se ve amenazado. ¡Aquí te dejamos los capítulos para que no te pierdas ninguno! El AC-12 se enfrenta a su caso de corrupción más difícil en la cuarta temporada de 'Line of Duty' RTVE.ES

Temporada 5 La unidad anticorrupción AC-12 se enfrenta a un nuevo crimen. Varios hombres cubiertos con pasamontañas interceptan un vehículo protegido por la policía y tres agentes son asesinados a sangre fría durante el ataque. Todo parece indicar que se trata de un asalto planeado desde dentro, pero el caso toca a los agentes más de cerca que nunca cuando las sospechas en torno a la misteriosa identidad de "H" empiezan a apuntar a la persona que menos esperaban: Ted Hastings. La lealtad y la verdad se enfrentan en la quinta temporada de 'Line of Duty', gratis en RTVE Play RTVE.ES

¿Quiénes son sus protagonistas? Line of Duty cuenta con un gran elenco de actores de Reino Unido a lo largo de todas sus temporadas, a destacar tres protagonistas que se mantienen a lo largo de todas sus temporadas. Adrian Dunbar es el superintendente Ted Hastings. Está al frente de la unidad anticorrupción del AC-12. No se fía de Tony Gates, un Inspector Jefe al que da vida Lennie James en la primera tanda de episodios. El detective Steve Arnott está interpretado por Martin Compston. Estaba dentro de la unidad antiterrorista, pero se negó a no decir la verdad en un caso en el que un hombre inocente fue tiroteado. Ante eso, es destinado a anticorrupción, donde no está de buen grado, pero se irá acostumbrando a su nuevo trabajo: investigar a Gates. Para ello contará con la ayuda de Kate Fleming, el personaje de Vicky McClure. Se trata de una policía ambiciosa del equipo de Gates, al que aparentemente se empieza a acercar, pero no todo es lo que parece, y los encuentros con Arnott hacen dudar de sus intenciones. Completan el reparto de esta primera temporada actores como Gina McKee (Jackie Laverty), Nel Morrissey (Nigel Morton), Paul Higgins (Derek Hilton), Craig Parkinson (Matthew "Dot" Cottan") o Faraz Ayub (Deepak Sharma).

¿Hasta cuándo está disponible en RTVE Play? Line of Duty es una ficción inglesa que empezó su emisión en 2012 en BBC Two. Tras su éxito, los capítulos pasaron a BBC One a partir de 2017, con la cuarta temporada de la ficción. Llegó a España a través de Netflix y Movistar +, pero ahora tienes la oportunidad de poder verla completamente gratis en RTVE Play. Desde el 15 de marzo de 2023, la plataforma de vídeo bajo demanda ha estrenado cada semana nuevos capítulos que se pueden ver en español y en versión original. ¿Hasta cuándo? Las cinco temporadas estarán disponibles hasta el 29 de febrero de 2024.