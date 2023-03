Si te has enganchado a la trama de la segunda temporada de Line of Duty, no puedes perderte los nuevos 6 episodios que ya están disponibles en RTVE Play. Tras la publicación de los primeros capítulos de la serie, la trama de Lindsay Denton ha mantenido a miles de seguidores pegados a sus dispostivos, pero ese caso no ha terminado ahí, y continúa en esta tercera tanda con un nuevo caso de corrupción: el asesinato de un sospechoso a manos de un policía.

La plataforma de vídeo bajo demanda estenó la producción policiaca de la BBC el pasado 15 de marzo, se suma a otras ficciones como Hipócrates, The Split o Poldark. Cada miércoles se lanzará una nueva tanda de episodios hasta el 12 de abril. ¿Quieres saber cuántos capítulos tiene la segunda temporada y de qué trata? ¡Continúa leyendo que te contamos cómo engancharte a un nuevo caso de AC-12!

La investigación de la tercera temporada Un sospechoso es abatido en plena persecución a manos de una unidad policial liderada por el sargento Danny Waldron. Tras el incidente, Danny coacciona a su equipo para afirmar que actuaron en defensa propia, pero la unidad anticorrupción dirigida por Ted Hastings encuentra pruebas que sugieren un asesinato premeditado. La agente Kate Fleming es enviada entonces como agente encubierta en el equipo de Danny para recabar información. ¡Aquí te dejamos los capítulos para que no te pierdas ninguno!