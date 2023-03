¡Line of Duty ya forma parte del gran catálogo de series y películas de RTVE Play! La plataforma de vídeo bajo demanda ha estrenado la primera temporada de la producción policiaca de la BBC, sumándose así a otras ficciones como Hipócrates, The Split o Poldark. Cada miércoles se lanzará una nueva tanda de episodios hasta el 12 de abril. Acción, corrupción y realismo son los puntos fuertes de esta serie que ya puedes empezar a ver completamente gratis. ¿Quieres saber cuántos capítulos tiene la primera temporada y de qué trata? ¡Continúa leyendo que te contamos cómo engancharte del primer al último momento!

Steve Arnott es transferido a la Unidad Anticorrupción de la policía ficticia AC-12 para investigar al inspector detective Tony Gates , el hombre más carismático y modélico de la unidad. Junto a él está el superintendente Ted Hastings , pero no están solos. Kate Fleming también forma parte de esta investigación con la que arranca la primera de las cinco temporadas de Line of Duty. ¡Aquí te dejamos los capítulos para que no te pierdas ninguno!

¿Por qué tienes que verla?

Line of Duty no es una serie de policías cualquiera. No se centra en la investigación de casos como asesinatos o robos, sino en los delitos que se cometen dentro de la propia policía. La acción y el suspense no falta en los capítulos de esta ficción que cada temporada trata de casos diferentes, y aunque no está basada en hechos reales, en la producción colaboraron agente de inteligencia para que esta fuera lo más real posible. ¿Necesitas más razones para verla? Te damos una más: la tendrás gratis en RTVE Play ¡Estará disponible hasta el 29 de febrero de 2024 en la plataforma de vídeo bajo demanda!