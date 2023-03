Después de recuperar ficciones como Hipócrates, The Split o Poldark, con un capítulo nuevo cada día, ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuevas series internacionales que pasarán a formar parte del catálogo de RTVE Play. Line of Duty, la producción policiaca de la BBC, es la primera en llegar a la plataforma de vídeo bajo demanda. Lo ha hecho este 15 de marzo con los cinco capítulos de su primera temporada, y después, cada semana, una tanda nueva de episodios. ¿Quieres saber cuántos tiene, quién la protagoniza, de qué trata y cómo puedes verla? ¡Sigue leyendo que te lo contamos!

Line of Duty es una ficción inglesa que empezó su emisión en 2012 en BBC Two. Tras su éxito, los capítulos pasaron a BBC One a partir de 2017, con la cuarta temporada de la ficción. Llegó a España a través de Netflix y Movistar +, pero ahora tienes la oportunidad de poder verla completamente gratis en RTVE Play. El 15 de marzo de 2023, la plataforma de vídeo bajo demanda estrenado los primeros cinco capítulos que forman la primera temporada, y cada semana, una nueva tanda de episodios que se podrán ver en español y en versión original. ¿Te lo vas a perder?

El detective Steve Arnott está interpretado por Martin Compston. Estaba dentro de la unidad antiterrorista, pero se negó a no decir la verdad en un caso en el que un hombre inocente fue tiroteado. Ante eso, es destinado a anticorrupción, donde no está de buen grado, pero se irá acostumbrando a su nuevo trabajo: investigar a Gates.

Line of Duty cuenta con un gran elenco de actores de Reino Unido a lo largo de todas sus temporadas, a destacar tres protagonistas que se mantienen a lo largo de todas sus temporadas. Adrian Dunbar es el superintendente Ted Hastings. Está al frente de la unidad anticorrupción del AC-12. No se fía de Tony Gates, un Inspector Jefe al que da vida Lennie James en la primera tanda de episodios.

¿Por qué tienes que verla?

Line of Duty no es una serie de policías cualquiera. No se centra en la investigación de casos como asesinatos o robos, sino en los delitos que se cometen dentro de la propia policía. La acción y el suspense no falta en los capítulos de esta ficción que cada temporada trata de casos diferentes, y aunque no está basada en hechos reales, en la producción colaboraron agente de inteligencia para que esta fuera lo más real posible. ¿Necesitas más razones para verla? Te damos una más: la tendrás gratis en RTVE Play ¡No te la pierdas desde el 15 de marzo en la plataforma de vídeo bajo demanda!