Su regreso a televisión era una petición a voces, y por fin hemos podido ver a Laura Lebrel en acción con la tv movie Laura y el misterio del asesino inesperado. Pero tenemos más noticias para los fieles seguidores de la inspectora Lebrel: todos los capítulos de las tres temporadas de Los Misterios de Laura ya están disponibles en Full HD en RTVE Play.

A lo largo de 32 episodios, se narra la historia de Laura Lebrel, una inspectora de policía que tiene que compatibilizar sus labores como esposa, ama de casa y madre de dos gemelos de cinco años con su trabajo en la comisaría. Cada capítulo, se enfrenta a un nuevo caso policial que en su día llegaron a enganchar a más de 3 millones y medio de espectadores. Su éxito fue tal que hasta se publicó un libro sobre la serie: Laura y el misterio de la isla de las gaviotas.

La ficción, protagonizada por María Pujalte en el papel de la detective, y Beatriz Carvajal, Fernando Guillén Cuervo, Oriol Tarrasón, Laura Pamplona y César Camino ha vuelto a arrasar con un capítulo especial, y se ha colado entre las series más vistas de la semana en RTVE Play. Ahora puedes disfrutar de ella a máxima calidad en la plataforma.

Temporada 1

Laura Lebrel no es una inspectora cualquiera. Nuestra policía no se basa en pruebas científicas, ni controla el análisis psicológico. Su mejor arma son una intuición y un instinto extraordinario capaces de desmontar la coartada más perfecta. Pero muchas veces resolver los crímenes que llegan a la comisaría es mucho más sencillo que cuadrar su vida personal. Su matrimonio con Jacobo, también inspector de policía, no pasa por su mejor momento, y sus dos hijos hacen perder la paciencia de su madre. Pero a su lado siempre está Martín, su leal compañero en las investigaciones, y que le ayuda a no meterse en más líos.