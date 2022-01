-¿Dónde está el fiambre?

-No sé cuántas veces se lo tengo que repetir, no está aquí.

-¿Cómo sé yo que no está detrás de esa puerta?

-Porque, entonces, estaría mintiendo...

...y yo no miento con esas cosas. -Tal y como yo lo veo,...

...sólo hay dos opciones: o alguien lo levantó...

...o nunca llegó a salir de aquí. -Usted lo vio ayer, estaba aquí...

...y usted fue la última en irse. -Y la primera en llegar hoy.

Por eso estoy segura de que tiene que estar aquí, en algún lado.

-¿Qué gano yo con esconderlo? -Un buen negocio.

-Señora, ya me estoy hartando.

El fiambre era su responsabilidad. Si ha desaparecido, es cosa suya.

Yo no soy un criminal. -Y yo le digo que en mi casa...

...saqué los filetes, el lomo y el salchichón y el fiambre no estaba.

-Pues se le habrá caído. -Ayer pagué 4,90 por el fiambre...

...y de aquí salgo o con el fiambre o con los 4,90.

-Señora, hay gente esperando. -Y yo tengo toda la mañana...

...para espantarle la clientela, así que usted verá.

-Sin el recibo no puedo hacer nada.

-Aquí tiene. -Desde luego...

Hay gente con mucha cara en este mundo.

-Lo que hay es mucho sinvergüenza que nos toma...

...a los demás por idiotas.

Buenos días.

-Llegas tarde. -Gerardo, son las once.

He tenido que preparar la comida para mañana y decirle...

...a una vecina que se quede con los niños.

-Deberías volver con tu marido, así alguien te ayudaría en casa.

-¿Me has hecho venir para decirme lo de siempre?

-Te he llamado para que me ayudes a evitar un asesinato.

Emilio Ruiz ha estado recibiendo amenazas de muerte durante...

...los dos últimos meses. Mañana recibe el premio de empresario...

...del año y los anónimos dicen que no lo recogerá.

Éste es el último. Llegó esta mañana.

-¿Y yo qué pinto?

Tienes a mucha gente más preparada para esto de las vigilancias.

-Este hombre es amigo del concejal de seguridad.

-Ah, y quieres quedar bien con el ayuntamiento.

-Quiero que vean que mis mejores agentes están...

...en los casos más importantes, listilla.

-Este hombre no habrá querido ir a un piso protegido...

...con esta casita. -Da una cena y no ha querido...

...suspenderla. Tan sólo ha reducido el número de invitados.

Buenas noches. -Hombre, jefe.

Llega a tiempo para la tarta de chocolate y tomar una copa.

-¿Chocolate?

-Señor Ruiz, le presento a la inspectora Laura Lebrel.

(Risas)

-Mucho gusto. -¿Lebrel? Qué graciosa.

Como los perrillos. (LADRA)

(RÍE)

-¿Le gusta el chocolate, inspectora?

-Comer es mi vicio, mi único vicio. Ojalá fuera el tabaco.

Moriría de cáncer de pulmón, pero, al menos, conservaría la línea.

-Tómese mi tarta, yo no puedo tomar dulce.

-Gracias. He venido sin cenar.

-Permítame que les presente. Mi hermano, Joaquín.

Mi abogado... y amigo, Juan Mata.

Esta preciosidad es mi mujer. -Encantada.

-Y mi socia, Inés.

-Como entre un solo policía más, empezaré a pensar...

...que están formando un equipo de fútbol.

-Creo que le están dando demasiada importancia a estas amenazas.

Todos los años recibimos anónimos: algún empleado despedido,...

...competidores amargados... -Gente con tiempo libre...

...y con ganas de tocar las narices.

-Con los sueldos que das, no sé cómo no recibes más amenazas.

-No soy el empresario del año por hacer obras de caridad,...

...sino por hacer crecer el negocio y alimentar a mi familia.

Incluso a los miembros más inútiles.

-Entiendo que no les preocupe, pero mi trabajo...

...es hacer todo lo contrario. -Pero tener a cinco agentes...

...rondando es excesivo, ¿no? -Harán su trabajo sin molestarles.

Créanme.

-¿A usted no le dan ningún premio?

No sé, siendo socios.

-Él es el de los aplausos,...

...yo sólo sirvo para trabajar.

-Por el trabajo y los aplausos.

-Y porque tengas salud para disfrutarlos.

Cariño, ¿qué te pasa? -¿No se encuentra bien?

-Sí. Es este maldito calor.

Tal vez sea mejor que me acueste.

Vosotros seguid, esto es una celebración, no un funeral.

-Espere, echaremos primero un vistazo a su habitación. Laura.

¡Laura!

-A lo mejor me pueden conseguir la receta de la tarta.

Está de vicio.

-Espérese aquí.

Vigila que todo esté en orden.

-Pido yo un crédito sobre este armario...

...y me deja la cuenta temblando.

No sé...

Mucho dinero, pero yo creo que esta gente, en el fondo,...

...tiene una vida asquerosa. -No lo sabe usted bien.

El dinero no da la felicidad.

Sólo te permite comprar maneras de aparentar que la tienes.

Hace un calor espantoso, ¿no creen? -Tengo a mis hombres alerta.

De toda maneras, la inspectora y yo montaremos guardia toda la noche.

-En breve empieza "Desheredada", mi serie favorita,...

...así que estaré entretenido. -No me lo puedo creer.

-¿Qué ocurre? -También es mi serie favorita.

La he dejado grabando esta noche. Seguro que la boda se cancela.

-Alguien tendrá que decirle a Kevin Felipe que Jessica del Carmen...

...quiere vengarse de él. -Si no hubiera tenido amnesia,..

...recordaría el accidente.

-Debemos dejarle descansar. -Sí.

-Como le he dicho, olvídese de las amenazas.

-Ojalá pudiera.

No dejo de pensar que si tuviera delante a esa persona,...

...le daría todo lo que tengo con tal de que me dejara en paz.

-Le vemos por la mañana. -Sí.

-Por cierto, cualquiera de mis hombres...

...le atenderá en lo que necesite, pero le dejo...

...mi número de móvil por si acaso.

Le dejamos el pestillo echado. Buenas noches.

-Yo, de ti, completaría los perfiles de esos cuatros.

Sobre todo, del de la mujer. No sería la primera...

...a la que le gustaría ver a su marido criando malvas.

(RÍE)

-¿Jacobo y tú habéis firmado ya los papeles del divorcio?

-Ojalá, así podría volver con mi vida.

-Ya. Si tantas ganas tienes de alejarte de él,...

...¿porque aún llevas eso?

-La costumbre.

-Espero que sepas lo que haces. Jacobo es un buen hombre...

...y un buen policía. -Sí, pero no un buen marido.

-Antes de hacer nada, deberías estar segura.

Cuando no esté, le echarás de menos. Sé de lo que hablo.

-Tenías que haber esperado un poco ante de volver al trabajo.

Haberte ido de vacaciones o... no sé, cualquier cosa.

-No. Este trabajo es lo único que me mantiene a flote.

Necesito hacer algo más, aparte de echarla de menos.

-Capitán, tiene que subir. -¿Qué ocurre?

-Hay movimientos, Ruiz no responde y la puerta está atrancada.

-Reviéntala.

¿Señor Ruiz?

-Todo estaba en calma, de pronto escuché un forcejeo,...

...como si hubiera dos personas.

-Está muerto. -Aquí no ha entrado nadie...

...y no me he movido de la puerta. -Las persianas sólo se abren...

...por dentro. El asesino debía estar aquí mientras hablábamos...

...con Ruiz. -Diría que ha podido entrar,...

...pero ¿cómo ha conseguido salir? -A todos los agentes,...

...establezcan un perímetro de seguridad. Suban enseguida.

-He oído...

Dios. -Es mejor que espere fuera.

Necesito que sellen la habitación. -¿Qué es todo este ruido?

-Blanca, es mejor que no lo vea. -Emilio.

Emilio.

(BLANCA LLORA)

-Blanca.

-¡Sois unos ineptos!

-Necesito que bajen todos al salón, por favor.

(BLANCA LLORA)

-¿Cómo ha podido pasar? -Aún es pronto para saber nada.

Mis agentes están registrando la casa. Daremos con el asesino.

-¿Y cómo saben que lo han matado? Ni siquiera había sangre,...

...podría haber sido un infarto. -Es cierto.

No podemos saberlo hasta ver el informe forense.

-Sí, luego nos vemos.

Blanca. Dios, es horrible.

Lo siento. -Gracias.

-¿Dónde estaba usted en el momento de la muerte?

-Estaba saliendo con mi coche, un agente me paró en la puerta.

-¿Y usted? -Me quedé a revisar unos papeles...

...de Emilio en la biblioteca. -¿Con la ventana abierta?

¿Durante la cena no tenía congestión?

-Sí, habré cogido frío. -A usted tampoco le dio tiempo...

...a ponerse el pijama. -Estaba en mi habitación...

...conectado a Internet. -Supongo que no habrá nadie...

...que pueda confirmarlo.

-¿Cree que uno de nosotros ha matado a mi marido?

-Sólo sé que ninguno estaba acompañado en el momento...

...de la muerte. Si confirmamos que ha sido un asesinato,...

...todos serán sospechosos.

Quiero que de esto te encargues tú, rápido y discretamente.

Necesitarás trabajar con alguien que sea de total confianza.

-Ya sabes que tengo a la persona adecuada.

-Veo que te gusta seguir a mujeres indefensas.

-Ahora mismo no me pareces muy indefensa.

-Me gusta tomar precauciones. -Pues te gastarás una pasta...

...en preservativos, lo digo por la cantidad de tíos...

...que entran en tu casa. -Me has estado siguiendo.

Pues si quieres lo mismo que mis clientes,...

...tendrás que pagar como los demás.

-No hay problema. Siempre y cuando no me drogues ni me robes...

...como a los demás. -¿Cómo sabes eso?

-Anda, bonita, acompáñame a comisaría.

-Joder. -Será mejor que no hables.

Si no, cuando lleguemos allí, no tendremos conversación.

-Espera, tal vez podamos arreglar esto de otra manera.

-Tal vez, pero me he dejado la cartera en casa.

Si aceptas tiques de comida...

-La tuya no es la única profesión en la que se usan esposas.

-Al menos pude llegar a móvil. -Si hubiese sido hombre,...

...¿le habrías metido mano? -Yo no le metí mano,...

...ella empezó a restregarse... -No no quiero detalles, Martín.

Esa cosa tuya con las mujeres te va a traer problemas...

...y a mí contigo. ¿Está el jefe? -Sí, está en la sala de reuniones.

¿Dicen que va a dimitir el jefe? Ya sabéis,...

...por la metedura de pata de ayer. -No fue una metedura de pata,...

...fue un asesinato. -Dile a esa gente que se meta...

...sus comentarios por el culo. -También dicen que eres...

...el candidato a ocupar su puesto. -Nadie ocupará el puesto del jefe.

-El jefe no se va a ir, ¿vale? -Vale. ¿Te lo vas a...? Nada.

-Aunque no me extrañaría, con lo de su mujer.

-Gerardo está perfectamente, ya está recuperado.

-Nadie lo estaría, sólo hace un mes que se murió.

-El jefe es más duro de lo que parece.

¿Algún enemigo, alguien de la competencia, un empleado despedido?

-Lo tienes todo en los informes si no te importa leértelos.

-Lydia, necesitas un novio que te quite esa mala leche.

-¿Cómo demonios pudo el asesino entrar y salir de la habitación?

-Parece "El cuarto amarillo". -¿El qué?

-Una novela. Una mujer es atacada en una habitación...

...de la que nadie ha entrado ni salido.

-¿Te tiras a una bibliotecaria? -No, compro ese papel higiénico...

...que va impreso, sólo puedo leer en el baño.

El asesino entró y esperó a Ruiz.

-Si se hubiese escondido, lo habríamos visto.

-Se armó bastante revuelo. Si el asesino estaba escondido,

pudo aprovechar la confusión para fingir que acababa de llegar.

-¿Qué hay de un enano? -Por favor.

-¿Un enano? -Un enano pudo esconderse,...

...matar a Ruiz y volver a esconderse.

-¿Sabemos cómo murió?

-No hay señales de arma blanca ni de veneno ni de asfixia.

-Un enano muy listo. En "Los crímenes de la calle Morgue"...

...el asesino era un mono. -Laura. Perdón.

¿Puedes salir un momento? -No descartaría...

...ninguna posibilidad. -Yo no descartaría...

...la posibilidad de que a tu cerebro no le llegue oxígeno.

-Parece que se está produciendo un 3-15 en la calle Montalbán 14.

-Mierda.

-Oí los gritos, pero no pude llegar a tiempo.

-¿Afectados? -Cuatro, unos más graves...

...que otros. -¿Y las familias?

-Ya están aquí y muy alteradas. -¿Y los demás?

-Supongo que aún con el miedo en el cuerpo.

-¿Los tiene encerrados? -Conseguimos acorralarlos,...

...pero no hemos podido cogerlos. No nos atrevemos a entrar.

-Será mejor que se aparte.

No quiero un movimiento, ni un solo gesto.

Hoy habéis hecho daño a mucha gente...

...y habéis agotado mi paciencia. Vais a pasar mucho tiempo...

...encerrados por lo que habéis hecho. ¿Me habéis entendido?

¿Me habéis entendido? (AMBOS) -Sí, mami.

-Es la tercera vez en este mes.

Los profesores no pueden con sus hijos.

-No se preocupe, hablaré seriamente con ellos.

-Lo siento, me veo obligado a expulsarlos.

-¿Cómo? No, por favor. -No veo otra alternativa.

Los demás padres están dispuestos a denunciar al colegio y a usted.

-Mi marido y yo nos estamos divorciando.

Tengo mucho trabajo, no puedo estar en casa con ellos.

-Tendrá que decidir cuál es su prioridad entonces,...

...o su trabajo o su familia.

-Vamos, vamos.

Respirad bien este oxígeno porque es el último aire libre...

...que disfrutaréis hasta los 30.

Un imprevisto en el colegio. (GRITAN) -¡Pizza!

-Luego te cuento, Martín.

Bueno, ¿qué pasa aquí? -¿Qué tal, cariño?

Se me ha ocurrido que os podía invitar a comer.

-Oye, a lavarse las manos primero. -Oye, ¿qué os digo siempre?

(AMBOS) -Que le demos la razón a mamá como a los locos.

-A lavarse las manos ya, hombre.

Estos críos... -Estos críos me van a matar.

Y tú con ellos. No me llames cariño y no actúes como si aún...

...vivieras aquí. -Me apetecía estar con ellos.

Y es lo menos que podía hacer después de tu llamada.

-Te podías haber ahorrado la pizza, parece que le estamos premiando...

...por lo que han hecho. -Dos colegios en un año, macho.

¿Han llamado los del privado? Pedimos la plaza hace cuatro meses.

-Mejor que no llamen. Es un colegio carísimo, Jacobo.

-Laura, creo que podría volver a casa, sólo por una temporada.

-No, esto ya está hablado. Vamos a firmar los papeles...

...del divorcio, ¿no? Ya está hablado.

-Trabajas 12 horas al día, es imposible que puedas ocuparte...

...de ellos tú sola. -Tú también eres policía.

-Pero mi comisaría está en esta calle, tú te tiras...

...dos horas para ir y volver. -Si entraran en este colegio,...

...los tendría cerquita. -¿Y si no los aceptan?

¿Cómo vas a cuidar de ellos?

(Timbre)

-No es momento. -Sólo traigo una carta...

...que me dejaron por error. -Gracias.

-Pero, Jacobo, qué sorpresa. -Está abierta.

-No sabes lo que se te echa de menos.

-Echas de menos las chapuzas. -No te digo que no,...

...no es fácil encontrar un hombre con tus manos.

-Es del colegio privado. -Algunas no lo aprecian.

-Nos citan para una entrevista antes de admitirlos. ¿Mañana?

Pero ¿esta carta? Hace tres semanas que la mandaron.

-Ni idea. Bueno, Jacobo, me alegro mucho de verte.

Bájate por el bar y charlamos. Cariño, te dejo.

Oye, ¿y esta falda? Te pones unas cosas de raras...

-Es a las 12:00. Quieren vernos aquí, en casa.

-Tengo una reunión, lo siento. -Como no los cojan aquí,...

...empiezo los trámites para darlos en adopción.

A los 10 años les habremos cogido más cariño.

-Veré qué puedo hacer. De verdad. Bueno, adiós, enanos.

(AMBOS) -¡Adiós! -¿Otro día nos traes otra pizza?

-Sí, así de grande. Hasta luego. -Chao.

Chao.

(Cerrojos)

-Laura, ¿qué tal? -¿Desde cuándo has puesto...

...tantos cerrojos? -He salido con uno...

...que se ha puesto muy pesado y no sé cómo quitármelo de encima.

Casi me tira la puerta abajo. -Antes de que caves un foso,...

...¿te importa mirar a los niños? -No, claro. Además,...

...no me buscará en tu casa. Recojo mis cosas y voy.

(Cerrojos)

-¿Qué, trabajando un poquito, eh? -Inspectora, no la esperaba.

-Vine a echar un vistazo por si se nos olvidó algo o alguien.

-Claro. -Estos juegos son un vicio.

Yo, cuando tengo un rato, siempre le doy al Buscaminas,...

...o al Solitario. Este es el 21.

Aquí siempre me lo juego yo todo a la primera carta.

Lo importante es pedir sin parar. -Pero ¿qué hace?

-¿Qué pasa? Si se pierde, se pierde,...

...lo bueno es que nunca se apuesta con dinero.

-Es una página de verdad, me ha jodido 1.500 euros.

-Válgame Dios. Lo siento, de verdad.

Ahora entiendo lo de su cuñada. -¿Qué pasa con ella?

-Me comentó que bueno,...

...que usted discutía mucho con su hermano...

...por su problema con el juego. -Sí, bueno...

Mi hermano me estaba ayudando a que lo dejara, pero...

Yo no paraba de gastarme el dinero y de aumentar mis deudas.

-Ahora, con la herencia, podrá pagarlas.

-Yo no he matado a mi hermano. Y menos lo haría por dinero.

-Válgame Dios, yo nunca pensaría una cosa así.

-Emilio había accedido a ayudarme si entraba en una clínica.

Y había aceptado. No tenía motivos para matarlo.

-Claro, por supuesto. Además, usted mismo lo dijo,...

...la noche del crimen estaba aquí, en Internet. Supongo que...

Jugando, ¿no?

-Martín, ha llamado Laura, investiga a Joaquín Ruiz.

-¿El hermano del muerto? ¿Por qué, pasó algo?

-El tipo dijo que jugaba esa noche en la página web de un casino.

-¿Con la cantidad de modelos que hay en Internet?

-Investigué la página y no estuvo conectado esa noche.

-Mintió sobre su coartada.

-Pensaba que algún día me podíais llevar con vosotros.

-Eso es cosa de Gerardo. -Llevo medio año con papeleo,...

...necesito trabajo de calle. -Eres más útil aquí, Cuevas.

-Si lo sé, pero te lo digo porque eres el mejor amigo que aquí...

Ese billete es de 20. -Quédate el cambio.

-Gracias. -Bueno... que sepas que...

...me encantaría trabajar con Laura y contigo.

-Hablaré con Gerardo. -¿En serio? Gracias.

-No te prometo nada, lo hago porque eres mi amigo.

Se ha dejado el zumo... -Yo bajo a por él.

-¡Cuevas!

Sin pulpa y con un poco de azúcar.

-¿Seguro que no quiere tomar nada? -No, gracias.

-Estará en un atasco. Dijo que vendría.

-Ya... Esta entrevista es para evaluar el entorno familiar.

Si su marido no viene, perdemos el tiempo.

-Vendrá, se lo aseguro. -Los niños estarán en clase.

-Sí, no van a estar aquí en horas de colegio.

(Cristales)

-¿Y ese ruido? -Son los perros. Tengo dos.

Tengo que encerrarlos porque son como... animales.

Menos mal que no ladran nunca.

¡Lisa, Lassie! ¿Qué os he dicho? Como os portéis mal,...

...os vais a enterar. -Su marido...

-Lo llamo, estará llegando. A ver...

"Este móvil está apagado..." Cariño, ¿dónde estás?

Estoy... -Que le ha saltado el buzón,...

...hombre, que lo oigo desde aquí. -Es su trabajo, ¿sabe?

Es policía, estará haciendo cumplir la ley. Se le habrá ido el tiempo.

-Tiempo es lo que yo no tengo, me quedan tres entrevistas.

-No se vaya, por favor, necesitamos esa entrevista.

-Está bien, volveré mañana y que los niños estén presentes.

-Gracias. -No habrá más oportunidades.

-No se arrepentirá.

(AMBAS) -Buenos días.

(SUSPIRA)

-Vuestro padre... -Hace unos días arrestaron...

...a un traficante de arte en las afueras de Madrid.

Dice que sólo era el intermediario. Adivina de dónde provenían...

...los cuadros robados. De la casa del muerto.

-Pero... alguien tuvo que robarlos. -Ahí entra el de las apuestas.

Si tenía tantas deudas, no es extraño que robara a su hermano.

-No tiene sentido que él fuera el de las amenazas de muerte.

Si ya conseguía el dinero, ¿por qué matarlo?

-¡Hola! Hola.

Esto huele de maravilla. -Te pedí que dejaras las llaves.

-La casa aún es mía, pago la hipoteca.

Y es bueno tener una copia por si hay alguna urgencia.

¿Qué pasa, Martín? -Jacobo...

-También contarte que estuve toda la mañana con el concejal,...

...me intenté escapar, pero... -Mañana tenemos otra cita.

A la misma hora. -Menos mal. Aquí estaré.

Lo prometo. -Cógenos como antes.

-Vale. Tú ponte aquí... ¡Un, dos...!

(AMBOS) -¡Mira, papá, qué fuerte es el tío Martín!

-Que os vais a hacer daño... -¿Te quedas a comer?

-No, vine a buscar unas cosas.

-Hay algo que deberías saber, el concejal ha estado en comisaría.

Con Gerardo, toda la mañana. Jacobo no estaba.

-¿Se sabe algo? -El hermano confesó haber...

...robado cuadros valorados en más de 200.000 euros.

-Tenía deudas de las que el hermano no sabía nada.

-Llevaba casi dos meses robando y cambiándolos por falsificaciones.

Creo que tenemos al culpable.

¿Qué?

-Él no lo hizo. El chico es inocente.

-Tiene un móvil claro y no tiene coartada.

-Ayer vi este cuadro en su habitación.

La falsificación que colgó en lugar del original...

...la había colgado así, del revés. -¿Y qué quiere decir?

-Buscamos a alguien capaz de cometer un crimen perfecto,...

...no a un chaval que no sabe ni colgar un cuadro.

Le falta mollera para cometer un crimen.

-Puede que tengas razón. Pero no me puedo arriesgar. No.

Por ahora es nuestro principal sospechoso.

¿Sabemos cómo mataron a Ruiz? -Sí, el informe forense.

El asesino le clavó un arma muy fina.

Le cortó la médula con precisión. -Como la puntilla de los toros.

-¿No sabemos el tipo de arma? -No, pero hallamos restos...

...de tierra en la herida, hemos hablado con el jardinero...

...y dice que falta una herramienta del invernadero. Una como ésta.

Se usa para extraer savia de las plantas.

Es tan fina que apenas deja rastro. Nos costó encontrar la herida.

-Así que uno de los invitados estuvo en el invernadero.

¿Cuál de ellos? -Uno con alergia a las plantas.

-¿Inspectora?

-Qué sorpresa... -¿Qué hacen aquí?

-Aprender idiomas.

¿Saben qué quiere decir deconstrucción de caza...

...con sorpresa de soja y lascas de tubérculo?

Ah. Verán, ya que estamos aquí...

Es que he estado dándole vueltas a algo que dijo la otra noche,...

...que durante el crimen estaba en la biblioteca.

-¿Y? -Que cuando llegué a la cena,...

...estaba bien. Pero justo después del crimen,...

...apareció con los ojos rojos y la nariz hinchada.

-Era una noche fría. -Tengo dos niños pequeños,...

...son alérgicos a los frutos secos, al polen, al pelo de gato...

...y a los colegios; sé distinguir perfectamente un catarro...

...de una reacción alérgica. -¿Está seguro que estuvo...

...en la biblioteca y no en el invernadero, por ejemplo?

-Si prefieren pensar eso... -No, si no es cosa nuestra.

Es cosa de sus revisiones anuales. Al parecer, usted es alérgico...

...a las gramíneas. -Justo la flor que abunda...

...en el invernadero de los Ruiz. -Perdonen, pero si esto es...

...un interrogatorio, creo que se han equivocado de sitio.

-Por 40 euros el plato, seguro que nos hemos equivocado.

-Lo único que queremos saber es dónde estuvo usted...

...en el momento del asesinato. -Hasta que no puedan demostrar...

...lo contrario, en la biblioteca. Si alguien cogió el arma...

...del crimen del invernadero, no fui yo.

-Pero si estaba en el invernadero. A lo mejor no cogió el arma...

...del crimen, pero alguna cosa hacía, ¿qué nos oculta?

¿Se estaba cepillando a alguien? -Martín.

-¿Qué? Quiero decir que, eso es lo que yo haría.

Si tuviera que echar una cana al aire, pues escogería...

...el invernadero, está apartado, las plantas no dejan ver...

...el interior, es romántico... -Interrumpen nuestra comida,...

...me llaman mentiroso y asesino, les recomiendo un buen abogado.

-Y yo le recomiendo a usted una tasca que está al fondo...

...de la calle. Por los 40 euros de la caza ésta, nos ponemos...

...todos hasta las trancas. Ya les llevaré, cuando cerremos el caso.

El picapleitos miente. Y no lo digo yo, lo dicen sus manos.

Estuvo con alguien en el invernadero y me gustaría...

...saber con quién. ¿Estás bien?

-Le regalé este colgante el día que me declaré. Lo llevaba...

...siempre puesto. Pero el día del accidente lo dejó en casa.

A veces pienso que, de haberlo llevado, no le habría pasado nada.

-A mí me gusta pensar que el destino tiene un plan...

...para todos nosotros. Yo creo que nada ni nadie hubiese podido...

...cambiar lo que le pasó a Elisa. -Ella te quería como a una hija,...

...por eso quiero que te lo quedes. -No, Gerardo...

-Laura, Laura, por favor. Este colgante no la pudo...

...proteger a ella ese día, tal vez, el destino haya querido...

...que te proteja a ti.

-No podemos cambiar el pasado, pero cómo vivamos el futuro...

...depende de nosotros.

(HABLAN EN INGLÉS EN LA TELEVISIÓN)

-Laura. La viuda desconsolada nos espera, deberíamos bajar.

-¿Está muy mal? -Ya lo verás.

-Estos días están siendo muy duros. Compréndanlo.

-¿Cómo era la relación con su marido?

-Buena. Teníamos nuestros altibajos, como todo el mundo,...

...pero nos queríamos mucho. -¿Por eso el quería divorciarse?

-¿Qué? -Hemos encontrado esto entre...

...los documentos de su marido. Es un borrador, para una demanda...

...de divorcio, por incompatibilidad de caracteres.

-No entiendo nada. Yo no sé nada de esto. Los asuntos legales...

...los discutía mi marido con su abogado.

-¿Usted también trata a menudo con su abogado?

-Sí, claro. De hecho, él está arreglando el testamento.

-Dios mío, qué vestido tan bonito. ¡Es ideal!

-Lo estreno hoy, es de un diseñador amigo mío.

-Ah, y se lo han hecho a medida, por eso le sienta tan bien.

Aunque estos vestidos no se hacen de la noche a la mañana, ¿no?

-Claro que no. Lo encargué hace un mes.

-¿Y hace un mes sabía que iba a necesitar un vestido de luto?

-Un vestido negro no tiene por qué ser de luto.

-Ah, no, tiene razón. Entonces, ¿sigue manteniendo que durante...

...la noche del crimen estaba en su habitación?

-¿Y dónde iba a estar, si no? -¿En el invernadero?

Su abogado dice que estuvo allí con alguien, ¿no sería con usted?

-No.

Y ahora, si no tienen nada más que preguntar, salgan de aquí.

No me gusta que me insulten. -Perdone por todo,...

...estaremos en contacto.

Está muy pedo.

Cuando venga la directora no quiero que me la montéis. Si os portáis...

...bien, antes terminamos y antes nos vamos a merendar.

Chocolatinas. -O una consola mejor.

-O mejor, os llevo a casa de la abuela y dormís allí la semana.

-Perdóname, no encontraba sitio para aparcar.

-Creía que ya no venías. Ayer te estuve llamando toda la noche...

...a casa para recordártelo y no lo cogiste, ¿no pasaste...

...la noche allí? -Ese teléfono no lo oigo.

-Espérate. Qué mal planchados los cuellos. ¿Y esta corbata?

Es nueva, qué bonita. ¿Te la has comprado tú?

-Sí, claro.

(Timbre)

Por favor. -Buenas.

Parecen unos niños muy formales y bien educados.

-Bueno, los hemos tenido que drogar, porque si no,...

...no hay manera que estén quietos. -¿Ha habido alguien más,...

...aparte de ustedes, que se ha ocupado de ellos?

-Han tenido dos o tres niñeras, pero gente de confianza.

-Dos no, siete. -Aún se arman lío con esto...

...de los números y sumar. No sé para qué quitaron a Espinete.

-Veo que son los dos policías. (AMBOS) -Sí.

-Un trabajo peligroso. Que me imagino que les ocupará...

...gran parte del día. ¿Cómo llevan los niños este tema?

-Ellos no ven el lado oscuro, nos ven como una especie de superhéroe.

-O Superlópez. -¿Qué valores os gustaría...

...que les inculcáramos a sus hijos?

-La honestidad. Que digan la verdad.

Es muy duro cuando alguien a quien quieres te miente.

-Y la tolerancia, que aprendan a creer en la vida, en la gente.

Creo que lo más triste que hay es no poder confiar en nadie,...

...pues acabas medio loco. -¿Así es como piensas volver?

-¿No comparten casa? -Casa, casa... Casa no.

Compartimos ciudad y barrio también. Supongo que eso cuenta.

-Por el momento es todo. Estudiaré su solicitud y les llamaré...

...en cuanto sepa algo. -Puede que nosotros no estemos...

...pasando por nuestro mejor momento, pero eso no significa...

...que no nos hayamos volcado en nuestros hijos.

-Sólo deles la oportunidad de demostrárselo. Y si de paso,...

...tiene alguna multita pendiente por ahí que quiera anular,...

...nos lo dice. -Bueno, ya veremos.

Adiós. -Adiós.

Qué desastre. -¿Qué tenemos que hacer para...

...arreglar esto? Yo no quiero seguir así.

-Pero ¿cómo vamos a volver? Si ni siquiera podemos...

...apuntar a los niños en un colegio sin discutir.

-Todo esto es demasiado para ti. Creo que lo mejor es que yo vuelva.

-Una pregunta. ¿Tú estás saliendo con alguien a la vez que...

...intentas volver conmigo? -No.

-Jacobo. -Que no.

-¡Ah!

-Tengo que contarte una cosa. ¿Te acuerdas del tío del otro día?

Hemos discutido y yo me he sulfurado y...

No sé cómo, pero...

Está muerto. -Lo has asesinado.

-No, te lo juro. Se resbaló sobre mi cuchillo.

Unas diez o doce veces. -A ver, Maite,...

...¿quieres dejar de embadurnarte las manos con mi ketchup,...

...la próxima vez me lo pagas. -¿No ves que estoy ensayando?

Tengo un casting y tengo que meterme en el papel.

-Pues como no dejes de echarte tomate, te voy a decir yo...

...por dónde te meterás el papel. -Así no paso este casting.

-Sería un papel secundario y no te veo a ti como víctima.

-Podrías darme un poco mejor las réplicas, que estás en la Luna.

-Que tengo los papeles del divorcio ahí y no sé qué hacer.

-¿Sabes lo bien que se está estando sola?

Mira, desde que Juan me dejó, salgo cada noche y hago lo...

...que quiero. No hay reglas, ni horarios...

Y conozco a desconocidos con los que mantengo sexo sin ataduras.

-Ahora estas ensayando el papel de fulanilla, ¿no?

-Tu matrimonio era una costumbre, una mala costumbre.

Si ni siquiera puedes confiar en él, no ha tardado ni dos meses...

...en empezar a ver a otra. -Bueno, no sé. Yo eso, Maite...

Él me ha dicho que no hay nadie más.

Y yo he decidido creerle. -Vale.

A ver, dame tres razones para volver con él.

-Pues, que yo ya soy mayor para ponerme de nuevo en circulación,...

...que tengo dos hijos que ahuyentarían al primero que...

...tuviera dos dedos de frente, y que Jacobo siempre ha estado ahí.

Siempre. Desde que nos conocimos en la academia.

-Y que le quieres, ¿no?

-Tú resolverás asesinatos y esas cosas,...

...pero de sentimientos andas un poco perdida.

-¡Martín! ¿Me buscabas?

-Cuevas, tú querías trabajo de calle, ¿no?

-Sí, ¿tienes algo? -Ve a este taller.

Hay que recoger un coche, es importante para el caso.

-¿En serio? Pero si éste es tu coche.

¿Es importante? -Claro.

¿Cómo quieres que vaya a la escena del crimen, en autobús?

No olvides cargarlo a la cuenta de la comisaría.

(CHISTA)

¿Es a mí? -Sí, disimula y haz como...

...que miras los anuncios.

Hay algo que tengo que decirte, es muy importante.

¡Soy Maite! -Ya, ya.

-Es que quería hablar contigo sin que Laura se entere.

-Así llamas más la atención. ¿Qué pasa?

-Deberías estar más atento y aprovechar antes de que sea...

...demasiado tarde. Ella no debe volver con Jacobo.

-¿Y a mí qué me cuentas?

-Maite, ¿qué haces aquí? -¡Hola!

He salido antes del casting y pasé a saludarte.

-¿Te han dado el papel, por eso vas disfrazada?

-No, es mi ropa. -Ah...

-Bueno, me voy, antes de que se me pase el tren.

-¿Qué tren? ¿Tú no sueles ir en autobús?

Anda, vámonos. -¿Adónde?

-Ha llamado Blanca, la viuda. Dice que tiene coartada.

Tenemos que ir a hablar con ella. -Yo tengo un asunto que resolver.

-¿Qué es más importante que encontrar al asesino?

-Va a ser muy importante para resolver el caso, ya verás.

-Hola.

¿Está calentita? -Sí. ¿Por qué no prueba?

-No, se me arrugan los dedos. -Quería hablar con usted,...

...pero no quería ir a comisaría.

Desde que murió Emilio me he tomado un par de copas de más.

Y claro, hay que quemarlo. ¿Por qué no prueba a estirarse conmigo?

-Yo sólo me estiro a fin de mes con las cuentas.

Cuando salí de la academia estaba en forma.

Ahora corro detrás de mis gemelos y hago algo.

-¿Me pasa el albornoz?

-Hola.

-La figura se recupera enseguida. Tener un cuerpo como ése...

...es cuestión de constancia. La belleza es dolor.

-A mí me tendría que doler mucho para estar así.

¿Y de qué quería hablarme? -Aquella noche yo estaba...

...en el invernadero con Juan, nuestro abogado.

Yo no pude matar a mi marido, tengo coartada.

-Y también un móvil. Pudieron planearlo los dos.

-Es verdad que mi matrimonio no funcionaba bien,...

...pero yo no era la única que buscaba distracciones.

-¿Él tenía una amante?

-¿Una? Su agenda de contactos parece un listín telefónico.

De habernos divorciado podría haberle sacado mucho dinero.

-Pero como su viuda, le saca mucho más.

En el momento de morir, ¿también tenía amante?

-Que yo sepa, no.

La última experiencia que tuvo le dejó asustado.

Fue una atracción fatal. -¿Sabe quién era ella?

-No, sólo sé que era muy posesiva. No se tomó bien que él...

...la abandonara. -¿Recuerda cuándo ocurrió eso?

-Sí, hace un par de meses. Teníamos una inauguración...

...en un museo y él no apareció. Al día siguiente me lo contó todo.

Me dijo que había roto, pero las cosas se complicaron,...

...ella debió ponerse violenta y él tuvo que calmarla.

-¿Recuerda el día exacto? -El 22 de febrero.

(Golpes)

-¿Está segura? -Sí, ¿qué pasa?

-Justo dos días después empezó a recibir anónimos con amenazas.

Esa mujer puede ser la clave de todo.

-Hola, deja tu mensaje. -Martín, ¿dónde te has metido?

No consigo localizarte. Llámame, por favor.

Creo que he dado con una pista. ¡Llámame!

-Ah, es usted. -Quería hacerle unas preguntas.

-Me pilla en mal momento, iba a darme un baño.

-No, sólo será un momento.

Es que hay algo a lo que no paro de dar vueltas.

-Vamos, amor, que se enfría el agua.

Verás lo que soy capaz de hacer aguantando la respiración.

Laura, no saques conclusiones precipitadas.

-Esto es increíble. -No es lo que parece.

-Increíble. -Bueno, sí.

¿Sabes la cantidad de información que le puedo sacar en la cama?

-Martín, esto es increíble. ¿No hay suficientes mujeres...

...que te tienes que tirar a una sospechosa de asesinato?

¿Me vas a explicar lo de antes? -No es tan complicado.

Chico conoce chica... -Chica que ha podido matar...

...a alguien y chico imbécil. -No es algo que no hiciera antes.

-Has comprometido al investigación. ¿Le has dicho algo que no deberías?

-No. Sólo nos hemos visto hoy, ni siquiera habíamos empezado.

No vas a informar sobre mí, ¿verdad?

-No, pero es la última vez que te ayudo.

No te la puedes jugar así, lo digo por tu bien.

-¿Has pensado qué vas a hacer con Jacobo?

-No he tomado una decisión. -¿De verdad volverías con él?

Vivir con él era aburridísimo. -¿Qué mosca te ha picado?

-No quiero que cometas el mismo error.

Hay más opciones. -¡Más opciones!

Tú estás todo el día conmigo. ¡No hay más opciones!

Deberías saberlo mejor que nadie. -Vale.

Tomes la decisión que tomes, cuenta conmigo.

-Sí, como siempre.

Me voy a hablar con la de los baños calientes.

No, yo sola.

-Entiendo.

-Perdone, estoy esperando... -Inés no podrá atenderla...

...hasta la semana que viene. -No puede ser.

Ah, el teléfono.

-Le diré que ha llamado. ¿Qué quiere?

-Tengo que hablar con su jefe, es por un asunto policial.

-Esa es la tarjeta descuento del híper.

-Qué tontería.

Es que con todas las cosas que llevo por aquí...

-Le he dicho que la señora Martorell está ocupada...

...y no podrá atenderla.

-A lo mejor me podría ayudar. Es un sitio de inversiones, ¿no?

De compraventa de acciones. Es que tengo unos ahorros...

...y el colegio de los críos...

-Aquí asesoramos a empresas grandes,...

...sus ahorros no son una cantidad significativa.

(Teléfono)

¿Dígame? Sí. ¿El martes? Un momento, por favor.

-Como podéis observar, se muestran los gráficos con la comparativa...

...de este mes y el anterior. La subida ha sido leve,...

...pero los picos muestran un alza a corto plazo.

-Lo siento, pero llevo prisa, tengo a los niños sin canguro...

...y tengo que hablar con usted. -¿No ve que estoy ocupada?

-Sólo será un momento, no olvide que es sospechosa de la muerte...

...de Emilio Ruiz. -Hablando así puede provocar...

...que las acciones bajen. ¿Cómo confiarán los accionistas...

...en mí si me acusa de asesinato? -Ah, lo siento.

-¿Es usted siempre tan inoportuna? Sólo con verla me sube el azúcar.

Y no lo digo en sentido figurado.

-Ah, es usted diabética. -Sí.

-Bueno, vamos a lo nuestro.

¿Cómo era su relación con Emilio Ruiz?

-¿A qué se refiere exactamente?

-¿A él le gustaba también bucear en su bañera?

-No, no éramos amantes. Es más, yo quería verle muerto.

Ese cabrón merecía morir.

No lo hice yo, pero todos hemos ganado con su muerte.

Con su política empresarial nos habría llevado a la ruina.

-¿Y ahora qué va a pasar? -Que la fusión que tenía...

...proyectada con la multinacional se ha paralizado.

Y que hay una nueva presidenta. -Las acciones bajarán,...

...pero a usted se le ve encantada con ser la primera sospechosa.

¿Sabe si Emilio Ruiz se veía con alguien últimamente?

-No estaba al tanto de su vida amorosa.

Tengo aquí su agenda personal y un estado de sus cuentas.

Lléveselas, puede que le sirvan.

-¿Y usted qué hacía con esto? Lo estuvimos buscando.

-Las cogí de su despacho. Hay información confidencial.

No quería que cayera en manos inadecuadas.

-Y comprobaba si había algún dato que pudiese incriminarla.

Mira el 22 de febrero, Emilio Ruiz rompió con esa mujer este día,...

...la amante psicópata ésa. -Nada. Sólo canceló sus citas.

-Cuando nos dieron la agenda, me pareció ver números,...

...pago de tarjetas de crédito.

-Aquí.

Aquí. 22 de febrero. Hay un cargo a una peaje de autopista, la A-83.

Así que sabemos que canceló ese día sus citas para ir a...

...algún sitio por aquí cerca. -Conozco la autopista, va a...

...la sierra. Está llena de hotelitos y de restaurantes.

Una excursión al campo y una cena en un hotelito rural para que...

...hasta la más estrecha baje sus defensas.

-Pues mañana me llevas.

Allí pasó algo. Y vamos a averiguar qué fue.

-De acuerdo, mañana te llevo.

-Adiós.

-¿Qué haces?

-¿Tú qué haces aquí? ¿No tenías que estar en la cama?

Estoy viendo fotos de cuando yo era más pequeña.

-¿Y del tío Martín? -Sí, mira, del tío Martín.

Aquí estamos los tres en la academia de policía con papá.

Éramos los tres muy amigos, ¿ves? Con los uniformes.

-¿Por qué te casaste con papá, porque tenía la pistola más grande?

-No.

Porque éramos novios, y papá me pidió que me casara...

...con él y yo le dije que sí, ¿ves? Aquí es el día de la boda.

-El tío Martín no sale en ésta.

¿No fue a la boda? -No, no fue a la boda.

Se fue de vacaciones y no le dio tiempo de volver.

Tú te estás cayendo de sueño porque tenías que estar durmiendo.

Venga. A dormir.

A ver. Ven.

Arriba.

-¿Tenías que salir a comprar tantas cosas?

-Tenía que aprovechar que estamos en un pueblo.

Miel natural, chorizos recién curados, morcillas...

Estas cosas no se encuentran en Madrid.

Si el 22 de febrero Emilio Ruiz no estuvo aquí, la pista del...

...peaje no nos habrá llevado a ningún sitio.

-¿Puedo ayudarles en algo?

-Somos policías.

Ay, Martín, ¿te importa enseñarle tu placa al señor?

Es que me la han debido coger los gemelos otra vez.

-Estamos buscando a una persona ¿Se alojó aquí el 22 de febrero?

-Sí, claro.

Venía aquí a menudo, acompañado de una mujer.

-¿Podría identificarla? -No. Pagaban al contado y ella...

...esperaba fuera. Cada uno llegaba en su coche por separado.

-¿Y podría reconocerla si le enseñáramos unas fotos?

-No sé. Pero pondría la mano en el fuego a que ella estaba casada.

-¿Cómo lo sabe? -Porque mientras esperaba...

...a que él pagara siempre hacía lo mismo: quitarse su alianza.

Las casadas que se sienten mal suelen hacerlo.

-¿Podríamos ver su libro de registro?

-Sí.

-22 de febrero.

Aquí está. Se registraba con un nombre diferente,

pero la letra es la misma. -Siempre pedían cena romántica.

Es un servicio especial que tenemos, cena para dos,...

...champán, pétalos de rosa en la cama...

Aquí tiene una copia de nuestros servicios,...

...por si algún día se decide a utilizarlos.

-Gracias.

¿Podría enseñarnos la habitación que usaban?

-Es aquí.

Huy, me la he dejado abierta.

-¡Madre mía este suelo negro! ¿Y cómo hace para mantenerlo limpio?

-Pues limpiando todo el rato. -Qué horror, con lo grande que es.

-No hemos venido a hablar del suelo, somos policías.

-¿Y en qué puedo ayudarles? -¿Reconoce a este hombre?

-Sí, solía venir por aquí, con una mujer.

-¿Podría describirla? -Alta, delgada...

Nunca la vi de cerca. -¿Ella ha vuelto por aquí?

-No, además, la última vez la montaron buena.

Hicieron mucho ruido. Gritaban, y hasta rompieron algún mueble.

Yo creo que él la estaba dejando, pero lo más extraño es que a la...

...mañana siguiente la habitación estaba limpia.

-¿No los vio marchar? -No, se fueron de madrugada.

Qué raro. Esto no estaba así.

-A lo mejor alguien ha entrado queriendo recuperar algo, no sé,

como ese anillo. -¿Qué anillo?

-El que quiere ocultar desde que entramos.

El que lleva en la mano.

-Yo... Lo encontré ese mismo día en una rendija del suelo,...

...pensaba devolverlo si alguien volvía a por él. Tenga. Bueno.

Yo me voy.

-Debe ser la alianza que se quitaba para estar con él.

Lo raro es que no haya vuelto a por ella.

-Tomadle los datos y llevadle para abajo.

-Pero ¿qué pasa? -Hemos registrado su casa y coche.

Estaba bajo uno de los asientos de su deportivo; es el arma.

Vamos a analizarla por si tiene sus huellas.

-¿Ha confesado?

-No. -¿Y por qué habéis ido a por ella?

-Seguro que es la mujer que acompañaba a Emilio al hotel,...

...la que comenzó a amenazarle. -Pero ¿Inés está casada?

-Se casó hace un par de años en el extranjero.

-¿Si eran amantes por qué verse en ese hotel tan lejos de la ciudad?

¿Por qué no hacerlo en su empresa? Nadie haría preguntas.

-Hace mucho que nadie te saca en plan romántico, ¿no?

Se hace cuando se está enamorado. -Y te dijo que quería verlo...

...muerto y le amenazó de muerte en una junta de accionista.

-Sería la primera asesina que pregona sus intenciones de matar.

Si pensara hacerlo no lo diría. -Si de vez en cuando en vez de...

...los libros de recetas leyeras psicología criminal, te darías...

...cuenta de que un asesino inteligente haría eso.

-Al decir que va a matar se crea una coartada psicológica,

nadie que quiera matar lo anunciaría.

-Y si fuese tan lista sabía que acabaríamos pensando eso, ¿no?

-No.

-¿Qué pasa?

-¿Sabes a quién han detenido por el asesinato de Emilio Ruiz?

A Inés Martorell. -Buenas tetas.

-¿Te das cuenta, Martín? Tu situación es grave.

Has pasado de acostarte con una sospechosa...

-A acostarme con una mujer acusada formalmente de asesinato.

Hablaré con Gerardo y le contaré. -No sigue el hecho de que callamos.

Nos enfrentamos a un expediente, y de los gordos.

-Tú aún puedes salvarte. Mándate un informe.

Si va a por ti te dejarán en paz.

-No, yo no voy a hacer eso. -A lo mejor esa mujer no dice nada.

-Bueno, de hecho puede que ni siquiera sea una asesina.

Mami, ¿podemos ir a jugar al parque un rato?

-No, que vamos a cenar enseguida. Venga.

Mirad un poquito la tele.

(Televisión)

Pero baja la tele, que no se oye nada.

-Hallaron huellas de Inés en el arma.

Y en su taquilla de gimnasio había revistas sin letras,...

...corresponden con las de los anónimos.

-¿La acusada qué dice? -Que no lo hizo.

Que las pruebas las puso alguien. -Según los tochos psicológicos...

...que lee Lydia quizá encaje en el perfil, pero no creo que lo sea.

¿Sabes qué creo del arma del crimen y de los anónimos de las revistas?

Una chapuza, Gerardo.

Es como si tras estar horas cocinando una gran receta,...

...la sirvo en platos de plásticos y servilletas de papel.

Y hablando de menús...

Mira, esto es lo que pedían el muerto y su amante...

...cada vez que iban al hotel. Inés era diabética.

¿Crees que una diabética pediría eso para cenar?

-Tarta de trufa, alcohol...

Salsas dulces... -Sé que tengo razón.

Sólo me falta el click para que el puzzle encaje.

Venga, niños, vamos a... Bueno, que bajaron a la calle a jugar.

-Deberías ponerles un collar de vigilancia. Qué listos.

Han dejado la tele puesta para distraer nuestra atención.

-Claro, eso es. Así es fue como ocurrió todo.

-¿De qué estás hablando? -Del click. Acabo de descubrir...

...quién mató a Emilio Ruiz.

Les he reunido a todos aquí porque todavía hay un crimen...

Bueno, no, en realidad dos crímenes sin resolver,...

...y el asesino aún está suelto. Pero antes de decirles quién es,...

...hay algo que me gustaría que probaran. Unos pinchos.

Por las molestias. Es que me pasé comprando en la sierra.

Coja. Coja. -No, gracias.

-Coja. Coja.

Coja. -Gracias.

-Desde el principio nos hemos enfrentado a un criminal muy...

...inteligente, que ha creado tantas cortinas de humo que...

...casi nos impide la verdad. -No debe de ser inteligente, ¿no?

Cuando la han pillado en dos días. -No es la asesina que buscamos.

-Ah, ¿no? Entonces, ¿quién? No pensará que uno de nosotros.

Estoy harta de que me insulten de esta manera.

-De hecho, nunca la consideré como sospechosa. Al principio sí,...

...hasta que la conocí más a fondo.

Repasemos todos los detalles que me llamaron la atención.

Uno, que Emilio Ruiz nunca conectó al aire acondicionado,...

...a pesar de quejarse continuamente del calor.

-Eso no tiene ninguna importancia. Además, ¿cómo la sabes?

-Porque al dar el aire los papeles de la mesa se vuelan.

Y dos, que el muerto...

...estaba enganchado a "Desheredada", la serie.

-Y le tele no estaba encendida en esa cadena.

-En realidad, nunca llegó a encenderse.

Hemos asistido a una farsa monumental.

Lo comprendí al ver cómo me engañaban mis hijos...

...con el ruido de la tele.

Nuestro asesino hizo lo mismo.

Todo se organizó para que no viéramos que el culpable es...

...quien menos sospechoso parece.

Como en las novelas de Agatha Christie.

Emilio Ruiz nunca estuvo vivo y a solas en esa habitación.

-Pero ¿qué dices? Le dejamos allí y no había nadie más dentro.

¿Y los ruidos que se escucharon a las 22:20?

(Ruidos de pelea)

-La cadena estaba programada para que saltara una grabación,...

...con el propósito de desviar la verdadera hora del crimen,...

...que sucedió 20 minutos antes.

-Pero bueno, ¿va a decirnos quién lo mató?

-Quien le enviaba esos anónimos de muerte.

Alguien que está en esta sala,...

...alguien a quien Emilio Ruiz reconoció aquella noche.

Si recuerdan, durante la cena Emilio cambió de actitud.

Durante el brindis vio algo que lo perturbó tanto...

...como para querer irse.

"-Cariño. -¿Se encuentra bien?

-Sí, es este maldito calor."

-¿Reconoció a alguien? -A quien le estaba amenazando.

Al principio no supe que se asustó tanto, pero luego...

...dijo algo extraño cuando lo dejamos en su habitación.

"-Si tuviera delante a esa persona le daría cuanto tengo...

...con tal de que me dejara en paz."

-Me pareció una frase muy rara.

Hasta que caí en la cuenta de algo.

No hablaba hipotéticamente.

De hecho ya lo había encontrado.

-¿Por qué no lo denunció públicamente?

-Porque también era culpable de un asesinato.

Ése es el otro crimen al que me refería.

Por eso le amenazaban. No podía denunciar a su acosador...

...sin acusarse también. -Pero...

¿A quién ha matado mi marido?

¿Estoy rodeada de criminales?

-A la amante con la que se veía a escondidas.

Sólo una adúltera se quitaría el anillo para verse con su amante...

...y sólo una muerta no se lo volvería a poner.

-¿Emilio Ruiz la mató en aquel hotel?

-Sí. Pelearon cuando él la quiso dejar.

La pelea subió de tono y la mató.

Luego se deshizo del cadáver simulando un accidente.

Nuestro asesino es alguien que buscaba venganza,...

...alguien que perdió a su mujer hace poco...

...porque Emilio Ruiz la mató, alguien a quien él se dirigía...

...directamente cuando dijo saber quién le amenazaba...

...y que estaría dispuesto a pagarle.

Alguien que lleva en un dedo la pareja de este anillo.

El mismo anillo que Emilio reconoció al brindar...

...y que has estado buscando desde entonces.

La querías tanto que ni te has quitado tu alianza,...

...aun sabiendo que podía incriminarte.

-Pensé que el no encontrar el anillo en el hotel...

...tú tampoco darías con él.

-Lo mataste al acercarte al sillón, ¿verdad?

"-Cualquiera de mis hombres le atenderá en lo que necesite,...

...pero le dejo mi móvil por si acaso.

Le dejamos el pestillo echado. Buenas noches."

-Justo delante de mí.

¿Ibas a dejar que ella pagara por tu crimen?

La has inculpado.

-Has demostrado con creces por qué fuiste mi mejor alumna.

-Mientes. Me pediste que te acompañara...

...porque pensabas que no te descubriría.

-No. Todo lo contrario, Laura.

Yo no soy un asesino. En el fondo siempre quise que me atraparas.

Por eso te pedí que me acompañaras.

Nadie más que tú hubiera podido descubrirme.

No podía soportar que ese cabrón viviera después de lo que le hizo.

¿Podemos evitar lo de las esposas?

No quiero que me vean así en comisaría. Por favor.

(Móvil)

-Dime. -Soy la secretaria...

...de la directora del colegio. Se entrevistaron el otro día.

-¿Se sabe algo? -Sí, sus hijos han sido admitidos.

-No puede ser. ¿No hay ninguna manera de apelar?

Era el colegio perfecto para ellos.

¡Ah, que están admitidos!

¿De verdad?

Después del número que montamos. -No se comportaron distinto...

...de otros padres. De hecho desconfiamos más de los que...

...aparentemente se llevan bien. -Gracias. Muchas gracias.

-Martín, ¡por fin admiten a los gemelos en algún sitio!

¡Y no es una cárcel! -Ha venido Félix, de la Central.

Está en el antiguo despacho de Gerardo.

-¿Qué quiere? -Designar a un nuevo jefe.

Y ha dicho que vaya a verle. -Claro. Eres el que más tiempo...

...lleva en esta comisaría. -Pero acabaría lo de investigar...

...codo con codo. -Bueno, ahí metido tendrías...

...menos oportunidades de liarla.

Ya he firmado los papeles del divorcio.

-Eso hay que celebrarlo. Esta noche nos vamos de juerga.

Prometo que no me acerco a ninguna bañera.

-Vale. Dejo a los gemelos con Maite.

Venga, vete. No los hagas esperar.

-Efectivamente.

Sí, me dijo que tenía expectativas, pero expectativas tenemos todos.

Venga, hasta luego.

Martín, ¿qué tal? Siéntate.

Tengo noticias que darte pero no son buenas, precisamente.

Te han denunciado por irregularidades...

...en una investigación. -¿Quién?

-Eso no importa ahora.

Se te acusa mantener relaciones con una sospechosa,...

...poniendo en peligro la investigación.

-¿Qué peligro ni qué leches?

Si ni siquiera era la asesina. Hay límites que no traspasaría.

-Creo que esta vez los has traspasado.

-Pero tenía dos buenas razones.

-¿No te das cuenta de la gravedad de tu situación?

Se te va a expedientar y es posible que te expulsen del Cuerpo.

-Lydia, ¿qué hace aquí todo el mundo?

-Félix nos ha convocado para decirnos algo muy importante.

-¡Ay, Dios! No me trasladarán, ¿no? ¿Sabes algo?

-He dicho algo muy importante.

-Hola. -Jacobo.

¿Qué haces aquí? -Pues...

-¿Recibiste los papeles del divorcio?

-¿Estás segura de lo que vas a hacer?

-Sí, y no quiero darle más vueltas. ¡No pienso cambiar de opinión!

Así que, por favor, vete. Es mejor que no nos veamos en un tiempo.

-Pues me temo que va a estar un poquito complicado.

-¡Atención! -¿De qué hablas?

-Perdona. -¡Un momento, por favor!

Quiero que me escuchéis un segundo.

Os presento a vuestro nuevo jefe:....

...Jacobo Salgado.

-¿Tú vas a llevar esta comisaría? -Vamos a tender que llevarnos...

...lo mejor posible.

Yo pondré todo de mi parte. Perdona.

¡Félix! -Jacobo.

-Gracias. -Te enseño tu nuevo despacho.

-Enhorabuena. Aunque, más que una comisaría, va a perecer un vodevil.

-No tiene ninguna gracia. -¿No? ¿Ser jefe de tu mujer...

...y tu amante? -Mira, lo nuestro ha terminado.

Fue un error y me gustaría que lo olvidáramos.

-Hay cosas que deberías recordar.

Sobre todo, que fui yo quien denunció a Martín,...

...el principal candidato a ocupar el puesto de jefe.

Si estás aquí, es gracias a mí.

-Por tu ascenso. -Por librarte de tu marido.

-Nuestros padres han hecho una barbacoa.

Vinieron los vecinos y les han invitado.

-Coja otra, es mejor que la del año pasado.

-No, no tengo mucho hambre. -Tiene que comer un poco.

-Creo que he tomado unas copas de más.

(TELÉFONO) -Policía, ¿en qué puedo ayudarle?

(RESPIRA CON DIFICULTAD)

-¿Saben si tenía algún enemigo? -Hombre, pues...

...está mal decirlo, pero sí. Una sobrina.

-Hay fecha para la junta que revisará tu caso.

-¿No pudiste pararlo? -Te acostaste con una sospechosa.

-Todos tenemos secretos. Eso no nos hace perfectos,...

...pero tampoco nos convierte en asesinos.

-Es gente con dinero en un barrio con dinero. Uno es un concejal.

-¿Sabe lo que es casualidad?

Que la sobrina de Felipe trabajara para mí hace un par de meses.

-Esto son objetos de valor de tu tío. Necesitabas dinero...

...y como no te lo dio, lo asesinaste.

-Preocúpate menos por mi mujer y más por salvar tu empleo.

-¡Se me rompió mi mejor falda y casi me abro la cabeza!