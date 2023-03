Tania Fuegho entró pisando fuerte sobre el escenario de Cover Night. Parecía estar muy segura de sí misma, tanto que se permitió el lujo incluso de bailar. La concursante gallega llegó paradarlo todo, se movía como pez en el agua, al menos, hasta que se tropezó. Casi se cae al pisar su propio vestido, pero pudo evitar el desastre y salir airosa de la situación. Lo que no logró fue disimular el traspìé, la audiencia pudo verlo a través de la televisión, hasta el jurado se percató de lo ocurrido en vivo y en directo. Miguel Bosé, entre otros, se llevó un buen susto.

Con mucha naturalidad, la concursante siguió a lo suyo, sonriendo, como si aquello no hubiera pasado. Lo dio todo en su actuación al ritmo de un clásico, "El hombre del piano". Se comió el escenario y terminó entusiasmada, dando las gracias por los aplausos. "Ya me he hecho un Lina Morgan nada más llegar, qué mala pata, lo siento", decía riéndose de ella misma.

Entre los jueces, se encontraba una persona muy especial para ella: Mónica Naranjo. No había empezado a hablar y Tania ya se había emocionado. "De todas las personas que me puedo imaginar en el mundo, que pueden venir a este programa, viene una persona que está en otra liga, que esa eres tú. ¿Qué haces aquí?", se preguntaba la cantante. Y es que Tania Fuegho tiene un pasado televisivo. La artista ha participado en varios programas, entre ellos, Luar de la la TVG. "Ha estado durante siete años a cantantes locales", explicaba Mónica Naranjo.

"El mundo del artisteo es lucha, es muy difícil, eso del pelotazo es mentira. La suerte se trabaja cada día. Esa creo que es la respuesta a qué hago aqui", respondió ella emocionada entre lágrimas. Se ganó el botón verde de Mónica Naranjo, también el de Juan Magán y Chanel, que alabó su actitud tras el tropiezo. "Nos pasan millones de cosas sobre el escenario y el público no lo sabe. Y tienes que seguir hacia delante", reconoció.