En Cover Night la música es lo primero, pero no lo único. Los concursantes nos regalan sus mejores versiones de canciones sobre el escenario, donde también los vemos bromear o incluso emocionarse. La moda, por supuesto, tampoco puede faltar en el mix, ni por parte de los participantes ni por la de los jueces o la presentadora, y es que ya sabemos que tiene una importancia vital en las actuaciones. Que se lo digan a la propia Chanel, a quien Palomo Spain vistió en Eurovisión de una forma magistral.

Tal es la relevancia de lo que se ponen los artistas a la hora de actuar que Miguel Bosé no ha dudado en referirse al look de una concursante durante la valoración… y no precisamente para aplaudirlo. El cantante ha cargado duramente con su ropa. Le ha ocurrido a Paucrecor, una joven artista multidisciplinar que ha interpretado "Always Remember Us This Way", tema de Lady Gaga en Ha nacido una estrella.