Laura Martín salió al escenario de Cover Night sonriente, con ganas de demostrar que merecía estar en una de las cabinas del concurso. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada. Con la voz temblorosa, interpretó lo mejor que pudo la canción "Eres tú", de Mocedades. Le costaba mantener el tono y afinar cada nota. Las caras del jurado hablaban por sí solas: Miguel Bosé ladeaba la cabeza, Mónica Naranjo fruncía el ceño mientras miraba a Juan Magán, que estaba sufriendo por el mal rato que estaba pasando la concursante. Al terminar la actuación, Laura buscaba entre el público un rostro conocido, el de su familia, que estaba ahí apoyándola. Sin necesidad de esperar la valoración de los jueces, ella misma ya sabía que la canción no le había salido nada bien.

Miguel Bosé fue el primer en dirigirse a la concursante de 23 años. "Una de las primeras cosas que tiene que dominar un cantante o un actor cuando se sube a un escenario son los nervios, que te acaban de pasar una jugada definitiva. Eso te ayudará en tu afinación, que ha sido dramática", aseguró, aunque la animó a seguir trabajando y esforzándose.

Mónica Naranjo fue igual de sincera que su compañero. "Has cometido todos los errores desde el momento en el que has pisado el escenario, ¿te puedo imitar cómo has entrado?", le preguntó. Laura, abierta a recibir todo tipo de críticas constructivas, aceptó. La veterana cantante dejó claro que no se trataba de una broma, sino de demostrar la importancia de saber pisar un escenario. Con una sonrisa en la cara, Mónica Naranjo imitó su actitud y sus gestos: "No vienes a hacer amigos, vienes a cautivarnos. Tienes que entrar como si fueras lo más".

Laura escuchaba las críticas mientras asentía con la cabeza dándoles la razón a los jueces. "No solo es importante el entrenamiento vocal, hay que entrenar la mente. Tener el corazón caliente, pero la sangre fría", continuó Mónica, que tenía serias dudas del futuro de Laura Martín como cantante. "¿Tienes otra opción en la vida? A parte del sueño de la música, muy bonito, pero muy difícil y muy sacrificado", le advirtió Mónica Naranjo.

Laura Martín, en lugar de venirse abajo, se mostró muy segura de sus objetivos. "No, quiero dedicarme a la música, al teatro musical y ser actriz y voy a dedicarme a ello como que me llamo Laura", respondió contundente llevándose la ovación de su familia, los jueces y el público. Finalmente, se llevó el 'no' de todos los miembros del jurado.