La pasarela de MBFWMadrid se llena de nieve para acoger el desfile de Andrés Sardá, que lleva a sus modelos a un elegante y sofisticado pueblo de montaña. En este ambiente helador, destacan sus prendas lenceras, sus delicados pijamas y sus vestidos de noche. "Si las chicas se vistiesen a lo Sardá pasarían frío", dice Nuria Sardá, la directora creativa de la firma. Por eso las cubre con prendas acolchadas en tamaño gigante, maximizando las mangas que caen rozando el suelo. Sus mujeres son señoras ricas, que lucen abrigos de piel. "Son pieles artificiales", revela. La colección es lujosa, con piezas en raso de seda y encajes, en tonos café y berengena, pero también con otras en blanco o negro.

Los diseños de noche y alfombra roja son fascinantes, con la lencería integrada en el patrón, formando parte del vestido. Cuenta que la lencería vive un momento muy bueno y que arrasa también en los looks nocturnos y red carpet. "¡Como nunca, ocurre como en los 80, con los bodies, y los 90, con Madonna. La lencería se ha normalizado en el día a día, y para todo tipo de edades. ¡Es un complemento más de la mujer!".

Una ruptura mediática

Se casaron el 16 de septiembre de 2016 en Cala Morisca, en Sitges (Barcelona) y rompieron en el otoño de 2021. "Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices". Fue entonces cuando esta influencer decidió pedir ayuda profesional y acudir al psicólogo.

Tiene 33 años, tiene su propio perfume como las estrellas y vive un momento dulce en lo familiar y en lo profesional, haciendo de todo. Cine, televisión, series.... Ha hecho de actriz y extra, pero en 2022 estrenó una serie como protagonista. "Se me ve rota, se me ve feliz, se me ve nerviosa, se me ve agobiada... se me ve de todas las maneras. De todas mis formas, pero real", decía en una entrevista con la agencia EFE. La serie sigue sus pasos para demostrar cómo es su trabajo, pero también retrata su lado más íntimo, con sus alegrías y sus penas, como su separación o la muerte de sus seres queridos. "Es lo que más nerviosa me pone: hay partes en las que soy vulnerable y es lo que más cosa me da: dejar que las personas que me siguen entren en mi vida realmente. Eso me pone de los nervios".