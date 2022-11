Es la Kim de las Kardashians, el Messi del fútbol, el Eastwood del western. Ella es Aida Domènech, aunque pocas veces hayas escuchado su nombre real. Se presentó como Dulceida en sus inicios, cuando empezó a compartir sus outfits en internet a través de un blog. Nadie se imaginaba por aquel entonces que aquel hobbie iba a convertirse en una nueva salida profesional para algunos jóvenes que acababan de descubrir el mundo de las redes sociales. Apasionada de la moda, fue construyendo la que sería su carrera poquito a poco, foto a foto, conjunto a conjunto. Hoy más de tres millones de seguidores ven a diario su contenido en Instagram, donde comparte gran parte de su vida, desde sus looks hasta su intimidad. Porque sus redes sociales van más allá de la moda. Fuimos testigos de su boda y también de su ruptura, conocemos a su familia y quiénes son sus incondicionales, sus negocios. Al final, solo se trata de un escaparate, una pequeña parte de su vida que Dulceida ha querido mostrar. Ahora estrena un documental en Amazon Prime Video en el que podremos ver a la influencer 'al desnudo'. Esta es su historia contada a través de imágenes.

Dulceida es una fashion blogger , al menos así es como ella se definía hace unos años, porque así es como empezó su carrera, aunque en realidad lleve sin publicar en su blog desde julio de 2020. La influencer es consciente de cuáles son las herramientas que tiene que utilizar para llegar a un mayor público. "Soy insaciable, cabezona, perfeccionista y muy curranta , y siempre he estado muy segura de mí misma", aseguraba en una entrevista para la revista Cosmopolitan. Quizás estas sean las claves de su éxito que años después se ha transformado en una cifra de seguidores inalcanzable para muchos otros influencers. Además, Dulceida ha sabido sacarle rentabilidad a su fama al no conformarse y montar sus propias empresas.

Dulceida fue una de las primeras creadoras de contenido . Hoy la influencer acumula más de seis millones de seguidores entre sus cuentas de Instagram, Youtube y TikTok , una cifra con la que algunos sueñan, pero que ha alcanzado a base de mucho trabajo y constancia. Empezó a construir su imperio en 2009, cuando las redes sociales eran unas desconocidas, publicando sus looks en un blog de moda . Fue ahí cuando se dio cuenta de que a la gente le gustaban sus outfits, a pesar de que ahora nos parezcan totalmente desfasados , por aquel entonces llamaban mucho la atención.

Con el paso del tiempo, Dulceida se ha ido adaptando a las nuevas tendencias , hasta el punto de ser ella la que las marca. Una buena foto y un buen look, es lo único que la it-girl necesita para acumular miles de likes en cada publicación.

Anna Pascual es su madre y una de las personas más importantes de su vida. Cuando la fama de Dulceida empezó a crecer, decidió convertirse en mánager de su hija . Un papel que parece que le quedó como anillo al guante, porque a partir de ahí, decidió que esa iba a ser su profesión. Ahora forma parte de In Management , una agencia de representación exclusiva enfocada en el mundo infleucner que nació de la mano de Dulceida.

5. Su hermano influencer

No es tan popular como Dulceida, pero casi. Al igual que su madre, fue ganando fama gracias a su hermana, y hoy puede presumir de ser influencer. Alex Domènech, el pequeño de la familia, es otro de los pilares de su vida. En su Instagram acumula más de 340 mil seguidores. "creo que trabajando me he labrado mi lugar. Pero siempre seré el 'hermano de' y estoy orgulloso de ello", confesó en una entrevista para el diario ABC.

