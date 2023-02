No le han faltado apoyos a Dulceida en su debut sobre la pasarela del MBFW de Madrid de la mano de la firma Andrés Sardá, que acaba de presentar su colección para otoño invierno 2023/2024. Entre ellos, su madre y representante, Anna Pascual, además de otros rostros muy conocidos del mundo influencer, desde Madame de Rosa, Ana Moya, Susana Molina hasta Diego Matamoros. Tampoco se ha querido perder la gran cita Jedet, que además de amiga, es una apasionada de la moda. La actriz ha eclipsado al resto de invitados que han asistido al evento con su look.

Pensábamos que era Rihanna, pero era Jedet, que ha ocupado la primera fila del desfile de Andrés Sardá como una estrella. Para la ocasión, la actriz lleva un look de la firma, compuesto por un mono que se pega como una segunda piel y resalta su belleza, y una capa a juego, todo con un estampado salvaje. Como ella: "Siempre voy felina, aunque me tape. ¡Aunque la mona se vista de seda, felina se queda!"

Jedet en el desfile de Andrés Sardá GTRES GTRES

Viendo este look tan potente, en naranja y verde con animal print, cuesta hacerse una idea de lo que tiene en su armario. Jedet confiesa que solo utiliza un color, y no un color cualquiera. “Es todo negro, todo, es como mi uniforme. Siempre voy de negro. Pero luego, cuando voy a eventos, voy cambiando un poco. Me pone muy nerviosa usar otra cosa en mi día a día. Me da mucha paz vestir de negro, y luego le doy el toque con los complementos", revela.

Su look ha hecho las delicias de los fotógrafos, ha estado rodeada de cámaras, flashes y móviles. Ha sido la sensación del desfile de Andrés Sardá. Aunque no la única. "Amo esta firma, me encanta llevar sus prendas. Y estoy deseando ver a mi amiga Dulceida, que desfila para ellos. Ella es un ejemplo de mujer trabajadora", reconoce.

Dulceida cierra el desfile de Andrés Sardá con un vestido de noche en blanco GTRES

Dulceida con un body de encaje en tono dorado y capa de tul. GTRES

Es una fanática de la moda, pero sobre todo de la moda que se hace en España. Los diseñadores y modistas se la rifan. ¡Todos quieren vestirla para los eventos y las alfombras rojas! Pero hace una década la cosa era bien distinta. Era una joven andaluza que adoraba la moda y soñaba con triunfar. "Me encanta la moda española, y yo me colaba aquí, en la fashion week. Venía desde Granada en un autobús, en un Alsa, y me colaba por el ascensor. Os doy ideas por si os queréis colar. Es por el ascensor por el que suben las cosas", dice haciendo alusión al montacargas.

La actriz recuerda aquella etapa con emoción. "Era en 2011 y 2012. Ahora, diez años después la situación ha cambiado mucho. Ahora estoy en front row. ¡Hemos evolucionado!", dice. Es la primera salida de Jedet a un evento tras la agresión sexual que sufrió en la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz. Ella lo denunció y detuvieron al agresor. Javier Pérez Santana, productor de Mí vacío y yo, quedó en libertad con cargos. Jedet está contenta de haberse atrevido a dar el paso, para concienciar y ayudar.