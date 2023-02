Ágatha Ruiz de la Prada inaugura la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid con su propuesta más colorida. Un desfile con olor propio, inspirado en los perfumes de la firma. Como no podría ser de otra manera, sobre la pasarela hemos visto todo tipo de looks, desde ropa más comercial, hasta las piezas más locas, con mucha lentejuela, juego de volúmenes y vestidos icónicos. En primera fila ha estado apoyando a la diseñadora su actual pareja, José Manuel Díaz-Patón Porras, que incluso ha tenido que intervenir en el desfile cuando una de las modelos se ha quitado un tacón y se le ha caído la plantilla. No han tando en la first row otros rostros conocidos como Antonio Banderas, que además de ser amigo de la diseñadora, es un apasionado de la moda.

Ágatha Ruiz de la Prada sale a la pasarela de la MBFWM GTRES GTRES

Se conocen desde hace muchos años, desde aquellos 80 de la Movida en los que el cine, la música, la fotografía, la moda y el resto de disciplinas artísticas formaban un todo. Ágatha ya era una diseñadora muy conocida y Antonio Banderas un famoso 'chico Almodóvar'. 40 años después se han reencontrado en esta pasarela que empezó en 1985. "Somos amigos desde entonces", dice el actor malagueño, a quien se echó de menos en los Goya. “No pude ir porque estaba en el teatro”. Ágatha fue hace unos días a verle al teatro, en Madrid, y ahora Antonio le devuelve la cortesía, aunque su gusto a la hora de vestir es todo lo contrario al de la diseñadora. “Estoy en un gris vergonzoso para estar aquí”, dice con una amplia sonrisa.

El actor ha comparado a Ágatha Ruiz de la Prada con el cineasta Pedro Almodóvar. "Me encanta de ella el hecho de no haberse nunca traicionado, de tener una personalidad increíble, de haber sido abslutamente fiel a esa personalidad siempre. En el mundo en el que vivimos, es muy complicado".

Nicole Kimpel y Antonio Banderas GTRES GTRES

Antonio sabe de moda, y no solo porque sea amigo personal de diseñadores y modistas de todo el planeta. Estudió en Central Saint Martins, la escuela de la que salieron Galliano, McQueen y Stella McCartney, entre otros. "Aprender a hacer físicamente ropa, me hago mis chaquetas, pero lo cortó un ataque al corazón, aquella aventura. Es un trabajo muy duro, y aprendía respetar a todos los diseñadores", reconoce.

A su lado, en primera fila, estaba Nicole Kimpel, que también adora la moda y suele ir a los desfiles. "Tenía muchas ganas de venir a verlos a Madrid, porque siempre los veo en Miami". Los dos han aplaudido a rabiar la colección de Ágatha Ruiz de la Prada, puro marketing.