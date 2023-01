El Benidorm Fest 2023 está a la vuelta de la esquina. Entre el 31 de enero y el 2 de febrero conocemos a los ocho finalistas que pelearán por el micrófono de bronce y convertirse en el representante de España en Eurovisión 2023 en la ciudad de Liverpool. Además de las casi 40 horas de cobertura que te ofrece RTVE Play, si eres un fanático o fanática eurovisiva puedes disfrutar de los mejores relacionados con el Festival de la Canción en la plataforma on demand y gratuita.

¿Quiéres saber cuales son? ¡Descúbrelos!

[Colección: Espíritu Eurovisivo]

¿Por qué la música sueca tiene tanto éxito? ¿Cómo es posible que un país que no llega ni a los diez millones de habitantes puede dar tanto talento musical al mundo? ABBA, Europe, Roxette, Ace of Base, The Cardigans, Eagle Eye y Nene Cherry, Robyn, Avicii, Swedish House Mafia, Icona Pop o Zara Larsson, son algunos de los artistos suecos más internacionales. Como también Max Martin, Denniz Pop o Red One, son los autores de los éxitos de las mayores estrellas del pop de los últimos 20 años como BackStreet Boys, Taylor Swift o Britney Spears, entre otros.