Britney Spears dice basta. La cantante ha vivido un episodio bastante desagradable por sus fans y ha recurrido a las redes sociales para mandar a todos un mensaje: quiere que respeten su privacidad. "Esta vez las cosas han ido demasiado lejos", se queja la princesa del pop, harta. Resulta que sus seguidores han llamado a la policía para que acudiesen a su casa y comprobasen que se encontraba bien y, como es lógico, la visita le ha sentado bastante mal.

Britney asegura incluso que se ha sentido "acosada" al ver como los medios se han hecho eco de la noticia y la han retratado "una vez más de manera pobre e injusta". Pero ¿qué ha ocurrido para que sus fans se hayan preocupado tanto?

Pide que respeten su privacidad

"Como todo el mundo sabe, llamaron a la policía por algunas llamadas de broma. Quiero y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas han ido un poco demasiado lejos y mi privacidad ha sido invadida. La policía nunca entró en mi casa y cuando llegaron a mi puerta rápidamente se dieron cuenta de que no había ningún problema y se fueron de inmediato", explica, zanjando las cosas y dejando claro qué ocurrió en aquel momento.

"Me sentí como si me estuvieran engañando y acosando cuando el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta. Durante este tiempo de mi vida, espero sinceramente que el público y mis fans, por quienes me preocupo tanto, puedan respetar mi privacidad en el futuro", pide. No ha dado más detalles, pero cuenta TMZ que no existe ningún motivo en concreto por el que Britney Spears se haya borrado Instagram. Días antes de borrarse la cuenta se había cambiado el nombre por River Red.