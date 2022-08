Durante muchos años, los problemas personales de Britney Spears hicieron que su regreso a la música fuese una realidad incierta. Su último álbum hasta la fecha, Glory, se publicaba el 26 de agosto de 2016. Seis años más tarde, las casualidades del destino han tenido a bien que sea el mismo día cuando se materialice el regreso de ‘la princesa del pop’. La artista no vuelve sola, lo hace de la mano de una leyenda, Elton John, lo que eleva este lanzamiento a la categoría de dúo histórico. ‘Hold me closer’ nos hubiera parecido algo imposible hace unos meses, cuando se llegó a especular con la retirada definitiva de Spears. La cantante se encontraba entonces inmersa en una batalla legal que concluyó con el fin de la tutela legal que su padre ostentaba desde hace 13 años. Britney vuelve ahora siendo una mujer completamente libre pero, ¿cómo se gestó realmente su regreso a los escenarios?

‘Hold me closer’, la secuela perfecta de 'Cold heart'

Entre Elton John y Britney Spears siempre ha existido una gran sintonía. Prueba de ello son las numerosas veces en las que la intérprete de ‘Baby one more time’ ha asistido como invitada a las famosas fiestas del cantante. Fue el propio británico quien, al enterarse de la situación personal y legal de Spears, decidió ayudar a su amiga y empezó a planificar una colaboración. La infancia del artista también fue complicada, tal y como se retrata en pasajes de su celebrado ‘biopic’, Rocketman. Sabedor de la expectación que este lanzamiento despierta, Elton hizo esta semana una sorpresiva aparición en un bar de Cannes, Francia, en la que interrumpió el set de un DJ para interpretar por primera vez el tema ante las numerosas personas que se encontraban en el establecimiento.

El veterano compositor se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera más reciente. Su colaboración con una de las artistas del momento Dua Lipa, lo catapultó de vuelta a la primera línea de fuego musical. ‘Cold heart’ se convirtió en uno de los mayores éxitos de 2021, alcanzando la primera posición en las listas de muchos países, incluido Reino Unido, país natal de ambos. No es de extrañar que Sir Elton John siga la estela de este tema y vuelva a apostar por un mix de varios de sus éxitos. ‘Hold me closer’ es una nueva versión de uno de sus clásicos más reconocibles ‘Tiny dancer’ de 1971, que se remezcla en un tono bailable con estrofas de otro tema de su repertorio, ‘The one’ de 1992. Para asegurarse el pelotazo, el artista cruza el charco y trae de regreso a Britney Spears, que aporta su toque personal con su particular timbre vocal. Sin duda, una canción que llega para apurar el final del verano y de la que ya podemos disfrutar sin descanso