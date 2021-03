¿Conoces a Sam Asghari, el modelo iraní y novio de Britney Spears?

Es modelo, entrenador personal, actor, y además, la persona con la que Britney comparte su vida. Si no lo conocías, a continuación te presentamos a la pareja de Britney Spears, con el que la cantante parece haber recuperado la sonrisa que lucía antaño. Y ésta, no es una tarea fácil teniendo en cuenta la ajetreada vida de la artista y los continuos juicios que mantiene con su padre por su propia custodia legal, a lo que habría que sumar la publicación del polémico documental sobre su vida: Framing Britney Spears, del que ya te hemos hablado en este reportaje.

De hecho, en medio de esta ardua batalla judicial, el modelo iraní Sam Asghari, cansado por toda la negatividad que rodea últimamente a Britney, decidió responder a través de un bonito comunicado que publicó la revista People en el que decía: "Siempre he querido lo mejor para mi media naranja, y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece... Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos". No hay duda de que Asghari está siendo uno de los mayores apoyos de Britney en estos difíciles momentos.

A pesar de todas estas malas noticias, la artista no pierde el sentido del humor y ha decidido felicitar a su pareja, que cumplía 27 años, a través de su cuenta de Instagram. Britney le ha dedicado este especial de "Toxic" desde la ducha. Sin pudor y con valentía, se ha marcado un baile con albornoz y morritos en el cristal del baño incluidos. Sorpresa que su pareja no tardó en replicar de la misma forma, pero a través de stories. Y es que el modelo tiene que tener algo más de cuidado a la hora de preservar su trabajada imagen. "Feliz cumpleaños al hombre que siempre me hace reír. ¿Quién lo hizo mejor?", escribe Spears en la publicación en la que aparece con su albornoz y a ritmo de "Toxic".

En cuestión de horas, la felicitación de Britney ha dado la vuelta al mundo y está siendo vista por millones de usuarios. Más de un millón de personas le han dado like y ya tiene miles de comentarios que elogian el gran sentido del humor de la estadounidense.

¿Quién es Sam Asghari?

Su verdadero nombre es Hesam Asghari, pero se lo cambió a Sam para que sea más sencilla su adaptación al inglés. Nació el 4 de marzo de 1994 en Teherán (Irán), pero lleva más de 11 años en Estados Unidos. Fue jugador de fútbol americano y actualmente es modelo, actor y entrenador personal. Ha participado en varios videoclips como actor, incluyendo "Work from home" de Fifth Harmony. Ha sido portada de la revista GQ. Britney le lleva 13 años, pero parece que la diferencia de edad no es impedimento en su relación.

La pareja cuenta que se conocieron durante el rodaje del videoclip "Slumber Party", videoclip donde él aparece de extra junto a Britney. Esto fue en 2016, pero en ese momento no surgió el flechazo. La propia Spears lo describe así: “Teníamos que grabar una escena en la que yo caminaba desde el pasillo hasta la cama de la habitación y tuvimos que esperar unos veinte minutos entre toma y toma, por lo que nos vimos forzados a hablar el uno con el otro. El caso es que me acabó dando su número y cinco meses después me encuentro la nota en la mochila. Y pensé: Pues es muy lindo. Así que le llamé y ahí empezó todo... Es un chico muy divertido".

Desde entonces, no han dejado de publicar muestras de lo enamorados que están en sus redes. “He estado con este hombre un año y cada día él me inspira para ser mejor persona y me hace sentir la chica más afortunada del planeta”, escribía la cantante en su Instagram en 2019 cuando celebraban su primer aniversario juntos. Ahora que ya llevan casi 3 años juntos, nos preguntamos: ¿Será Sam, la pareja definitiva de la princesa del pop?