A veces la realidad supera la ficción, y no precisamente para bien. Justo cuando Britney Spears puede por fin casarse con Sam Asghari, su novio desde hace años, va su exmarido e intentar impedir la boda. Tal cual. La princesa del pop anunció su compromiso en octubre de 2021 y ahora, tras ocho meses de espera, la feliz pareja se ha casado este jueves en Los Angeles en una ceremonia privada en la que, según People, habrían acudido celebrities de la talla de Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton, Drew Barrymore y Donatella Versace. Sin embargo, su gran día habría sido enturbiado por culpa de su primer marido, Jason Alexander, quien fue su amigo de la infancia.

Así ha sido la boda

Britney Spears no ha compartido por el momento ninguna instantánea de la que es su tercera boda, pero según People ha caminado hasta el altar mientras sonaba "Can't Help Falling in Love", la romántica balada de Elvis Presley. Entre los invitados se ha encontrado Donatella Versace, quien todo apunta a que ha sido la encargada de diseñar el vestido que la princesa del pop ha llevado en esta ocasión tan especial.

La ausencia más llamativa ha sido la de los hijos de la cantante, Sean Preston y Jayden James, fruto de su matrimonio con Kevin Federline. Tampoco han acudido los padres de Britney ni su hermana Jamie Lynn Spears. Parece ser que el único miembro de su familia presente ha sido su hermano mayor, Bryan.

La boda de Britney Spears y Sam Asghari llega casi un mes después de que la artista compartiera que había perdido el bebé del que estaba embarazada. "Con nuestra profunda tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagro pronto en el embarazo. Este es un momento devastador para cualquier padre", se podía leer en su comunicado, en el que también aseguraban que seguirán intentando ampliar su familia.