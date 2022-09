Britney Spears recuperó hace poco su vida, al menos el control de ella, y ahora quiere volver a disfrutar de sus dos hijos. Después de anunciar que ha perdido el bebé que esperaba con su nuevo marido, Spears se lanza, públicamente, a intentar convencer a Jayden y Preston, de 16 y 15 años, de que les quiere y que su padre no es la mejor persona que les pueda criar.

En una durísima carta abierta, la que fuera 'Princesa del Pop', carga duramente contra sus padres y su exmarido. Suplica y aconseja a sus hijos que intenten entender que, apartados de ella, no han estado en las mejores manos.

"Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece profundamente conocer que claman que no estaba a la altura de sus expectativas como madre. Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente."

Dice Spears que ha hecho todo lo que estaba en su mano por ser la mejor persona posible aun viviendo secuestrada entre "enfermeras y tonterías" durante los 15 años que fue tutelada por su padre y obligada a trabajar sin descanso. Por eso le dice a Preston: "Entiendo tu necesidad de vivir con tu padre mientras yo tenía que desempeñar el papel perfecto para absolutamente nada. Estoy tan feliz... fui capaz de hacer cuatro giras mundiales, fui juez X Factor y más... Lo hice para ti."

Britney Spears acusa a su exmarido de ser mal padre con estas graves acusaciones En un texto tremendamente amargo en el que reconoce que no ha podido ser la mejor madre porque no le han dejado, clama el amor por sus chicos, pero también carga, durísimamente, contra su exmarido Kevin Federline con el que estuvo casada entre 2004 y 2007. "Ayudé a tu padre - le dice al mayor de sus hijos - que no ha tenido trabajo en 15 años. Asumo que es más fácil para vosotros no tener a alguien que los controle para asegurarse de que están haciendo sus deberes. Estoy segura de que los estándares de tu padre fumando hierba todos los días benefician tu vida diaria a los 15 y 16 años para formar parte de una generación genial - sentencia con sarcasmo". Y añade todavía más: "Es terrible ver a tu padre ser un hipócrita y decir que los medios son horribles, pero te tiene hablando sobre asuntos personales en ellos."