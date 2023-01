Pedro Subijana visita junto a su nieto el plató de MasterChef Jordi, Pepe y Samatha no serán los únicos que prueben los platos de las duelistas. Entra en plató el gran chef Pedro Subijana, acompañado por su nieto Adur. El duelo final está de lo más emocionante, pero no para Boris Izaguirre, que se queda dormido en la galería hasta que Pepe le despierta. A La Terremoto de Alcorcón no le están saliendo las cosas como le gustarían en los últimos momentos del cocinado, a Anabel se le pierde una de sus elaboraciones... ¡cómo se nota que estamos en la recta final y la tensión se apodera del plató!

La Terremoto de Alcorcón no deja de darle a la lengua y se lleva la reprimenda de los jueces Las duelistas han diselado un menú completo para conseguir el deseado trofeo. ¡Que empiece el cocinado! Anabel ha creado un menú inspirado en los lugares de su vida. La Terremto de Alcorcón hará a través de sus platos un homenaje a los artistas, a ella se le ve menos apurada que a su compañera y con más cachondeo. No se calla, ni siquiera en el duelo final. Sus excompañeros desde la galería le llaman la atención y le piden que deje de dar la lengua y que se concentre. Los jueces le advierten: "Anabel está más concentrada que una pastilla de caldo". A ella le da igual y sigue con su estilo, narrando cada paso que da como si fuera un partido. Anabel Alonso que para elaborar este menú la han ayudado desde el restaurante Atrio. La Terremoto de Alcorcón también ha tenido quien le eche una mano, en especial Oriol Castro, del restaurante Disfrutar. Las dos están muy preparadas, pero ¿qué pasará? ¿Quién será la ganadora? Anabel utiliza el comodín que le han regalado los jueces y le pide ayuda a Almudena para limpiar las kokotxas. La Terremoto de Alcorcón llama a Guadaliupe para que le eche un cable con los berberechos.

Conocemos a la pareja de Anabel Alonso y a su hijo Igor No estarán solas en este reto decisivo. Anabel Alonso recibe la visita de su pareja Heidi Steinhardt y de su hijo Igor, de dos años y medio. ¡No puede ser más tierno! Para animar a segunda duelista, entra en plató el hermano y la sobrina de La Terremoto de Alcorcón. Tampoco faltan a la cita a los aspirantes de esta edición, ¡al completo! Desde el primer expulsado, José Corbacho, hasta el último, Mario Vaquerizo. Y cómo no, los asesores y exaspirantes de MasterChef Junior, que les han acompañado en esta aventura. ¡Hay más! Debajo de unas campanas se esconden las cabezas de Almudena y Guadalupe, campeonas de MasterChef Abuelos. Ellas podrán invervenir durante el cocinado para echar una mano a las duelistas, un regalazo para cerrar esta edición por todo lo alto. Anabel Alonso presume de familia en MasterChef: Así son su pareja e hijo RTVE.es

Anabel Alonso o La Terremoto de Alcorcón, ¿quién será la ganadora? Anabel Alonso o La Terremoto de Alcorcón, ¿quién será la ganadora de MasterChef Especial Navidad? Para Anabel es su tercera oportunidad en el talent culinario, se ha dejado la piel, porque ella es muy competitiva y trabajadora, por eso ha llegado hasta aquí. Es la favorita, por la que apuestan todos sus compañeros, pero en MasterChef todo puede pasar. La Terremoto es pura diversión, pero sabe concentrarse cuando es necesario. Parecía inofensiva son sus looks de fantasía, pero nada más lejos de la realidad, es la segunda duelista

La Terremoto de Alcorcón, segunda duelista de MasterChef Especial Navidad Emocionados, con lágrimas en los ojos, así terminan la prueba los finalistas de este MasterChef Especial Navidad. Llega el momento de las elaboraciones y a Mario Vaquerizo le llueven los halagos, ha habido fallos, pero tanto su actitud y como el resultado final merecen un notable. La Terremoto de Alcorcón ha estado tan concentrada que hasta los jueces se han quedado sorprendidos. Carmina Barrios no será la más rápido, pero tiene mano y lo demuestra en cada cocinado. En cambio, el postre no consigue el aprobado. MasterChef Navidad: La broma a Carmina Barrios, ¿duelista o no? ¡Dicen su nombre y sale pitando! RTVE.es Y el segundo duelista es... ¡Carmina Barrios! La aspirante sale huyendo después de escuchar su nombre, pero no, todo es una broma. ¡La Terremoto de Alcorcón! Menudo susto se ha llevado Carmina... ¡Esta noche no duerme!

María Escoté, Yolanda Ramos, María Zurita y Nico Abad vuelven a MasterChef Mario comienza a cocinar, mientra sus compañeras esperan sus turno comiendo piñones. Parece que todos están más concentrados que en la primera prueba, pero esto solo acaba de empezar. Son muchas elaboraciones y puede que a alguno no le de tiempo a terminar. Para animar a Mario Vaquerizo llega María Escoté a cocinas, finalista de la última edición de MasterChef Celebrity. Ella y sus hijas tendrán que probar los platos de los aspirantes y dar su veredicto al final de la prueba. ¿Quiénes serán el resto de comensales? ¡Yolanda Ramos! La exaspirante más divertida de MasterChef llega para alentar a su amiga La Terremoto de Alcorcón. También está Nico Abad, que visita a Carmina Barrios. Ya es casi hora de emplatar. Mario Vaquerizo se da cuenta de que le faltan algunas elaboraciones, tampoco tiene verduras suficientes para todos los comensales. Sin embargo, al ver el plato parece que tiene buena pinta su menestra. ¿Opinarán lo mismo los catadores? Jordi Cruz ayuda a emplatar a La Terremoto y después a Carmina, pero la actriz necesita algo más que una pequeña ayudita... Si a Mario le faltaban algunas elaboraciones, a Carmina más. El postre no se parece mucho al original.

La final más mágica de MasterChef... ¡en Disneyland! Un escenario a la altura de una final como esta... Las cocinas de MasterChef viajan a ¡Disneyland París! Mario Vaquerizo, Carmina Barrios o La Terremoto de Alcorcón, uno de ellos se convertirá en segundo duelista al final de este segundo reto. Los menús que tendrán que replicar, uno diferente cada uno, serán un homenaje a la cocina francesa: una menestra de verduras y salmón en croute para Mario Vaquerizo, por un lado; el segundo menú, una terrina de foie gras y el pichón de bresse para La Terremoto; y las colmenillas y trompetas y la tarta Paris-Brest para Carmina, como ella lo llama, "las trompetillas de la muerte". Para el cocinado contarán con casi cuatro horas. ¡Que la fuerza les acompañe!

Anabel Alonso, primera duelista de MasterChef Especial Navidad "Ha sido uno de los cocinados más divertidos en mi historia de MasterChef", asegura Mario Vaquerizo antes de las valoraciones. Él es el primero en presentar su plato. Ha estado más pendiente de su querida amiga Carmina que de sus propias elaboraciones, pero el resultado no es tan malo como se podría esperar. Los jueces aplauden su generosidad. Carmina Barrios: "Yo he hecho lo que he podido", asegura. La esferificación le ha salido perfecta y eso que no ha pesado las cantidades. La que tiene ojo, se nota... Poco se parecen sus platos al de Anabel Alonso, que a pesar de los gritos de Carmina, ha logrado sacar adelante una réplica casi exacta del original. La Terremoto de Alcorcón está orgullosa con el resultado y los jueces aplauden su actitud, así que le dan el aprobado ¡y con nota! En el cuarto puesto, Carmina Barrios; en el tercero, Mario Vaquerizo, la plata se la lleva La Terremoto de Alcorcón; y, por lo tanto, Anabel Alonso se convierte en la primera duelista de este MasterChef Especial Navidad. Conociéndola, seguro lo va a dar todo y se lo pondrá muy difícil a su competidor o competidora.

Carmina Barrios prende fuego a la cocina y Anabel se desespera Carmina Barrios no puede más y tira la toalla, a pesar de los intentos de sus compañeros por animarla. Al mismo tiempo, Anabel Alonso está desesperada, no logra escuchar las indicaciones con los gritos de sus compañeros. Quiere ganar y lo está dando todo. "¿Y ese humo que le sale a Carmina? ¿Qué ha quemado?", se pregunta Pepe Rodríguez. La actriz sabe que no va a ganar, sin embargo, no deja de cocinar. El cazo rápidamente prende fuego y tiene que intervenir Jordi Cruz para apagarlo. "No he visto un cocinado tan caótico en la vida", aseguran los jueces, que no dan crédito a lo que ven. Mario y Carmina comparten elaboraciones, a La Terremoto no le han salido como deberían, Anabel corre de un lado para otro... ¡Qué final de prueba!

La prueba más caótica de la historia de MasterChef Las chefs, tanto Final Puigdevall como Martina Puigvert, parecen sonrientes. ¿Tendrán piedad? Cocinan por relevos, mientras los aspirantes se empiezan a perder. "Esto es una locura", asegura Carmina Barrios, ella va a su ritmo. Desde el principio el cocinado está siendo un desastre, los finalistas no se aclaran con los materiales y roban a su compañero de al lado. Anabel Alonso le quita la batidora a La Terremoto de Alcorcón. Es tal el gallinero que hay montado que los jueces tienen que pedir silencio. Algunos ya lo dan por imposible y se lo toman a cachondeo, pero no dejan de cocinar. Los jueces ya ven por dónde van a ir los tiros. "La que peor veo es a Carmina", murmura Pepe Rodríguez. En algo coinciden: todos están siendo caóticos. Eso sí, se lo están pasando bien. No pueden llevar el mismo ritmo que las chefs y se inventan los pasos y las cantidades. Esto pinta muy mal...