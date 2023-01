MasterChef Navidad

El duelo final de MasterChef Especial Navidad entre La Terremoto de Alcorcón y Anabel Alonso ha estado marcado por la intensidad. Los nervios y la tensión de los familiares y ex aspirantes en la galería se han notado. De hecho, hay quien ha necesitado parar, sentarse un rato y descansar de tanta tensión. Ese ha sido el caso de Boris Izaguirre, que incluso ha encontrado tiempo para dormir un rato.

Por supuesto, ese hecho no ha pasado desapercibido para los jueces. Y Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz hicieron todo lo posible para mantener el confort de Boris y su descanso. Tanto es así, que Pepe llegó a pedir silencio: “¡Por favor! Os pido a los de arriba silencio, que Boris está durmiendo”. Pero fue más allá. Cuando Boris Izaguirre abrió los ojos, el chef y jurado del programa le ofreció aún más comodidades: “Boris, te subo la almohada y una mantita”. Pero el ex aspirante ya había dormido lo suficiente para recargar la energía: “No, gracias Pepe. Ya me desperté”.