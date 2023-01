Anabel Alonso, primera duelista de MasterChef Especial Navidad

Tras un intenso cocinado en el que muchos de sus compañeros se perdieron completamente. Anabel Alonso demuestra una vez más el enorme talento que tiene para la cocina y consigue la primera chaquetilla de “MasterChef Especial Navidad”. Un obsequio que le llevará directamente al duelo final y a retarse con otro de los finalistas por la victoria de esta edición inolvidable. “Qué buen regalo, he pasado mucho miedo, pero estoy feliz. Feliz de ser duelista y tener esta chaquetilla que voy a disfrutar totalmente. Hasta que llegue el momento del duelo no me voy a separar de ella”, comentaba Anabel una vez que Samantha Vallejo Nájera le entrega la chaquetilla como “tripetidora”.

“Esta chaquetilla se la dedico a mis tres compañeros en primer lugar. Y luego claro, a mi familia, mi mujer y mi hijo. Llevo unas semanas que el pobre mío ni me conoce y que piensa que quién es esa señora que entra todos los días por la puerta” comentaba Anabel emocionada. Por supuesto, tampoco se podía olvidar de su “retal” Bibiana Fernández y fue corriendo a traer la silueta de Bibiana al frente de las cocinas. “Es que de verdad, yo voy a acabar como un nazareno, ya te lo digo. Cada cual lleva su cruz y yo llevo a mi Bibi”.

Anabel explicaba que piensa que podría luchar contra La Terre o contra Mario. Pero claro, si tuviera que elegir a uno en acuerdo con Bibiana sería, sin duda, Mario Vaquerizo. ¿Quién crees que debería luchar por la victoria con Anabel Alonso en el duelo final? Lo veremos muy pronto tras una prueba de exteriores única en Disneyland París en la que nos visitan algunas de nuestras celebrities más queridas como comensales.