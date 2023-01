Ana Mena habla en MasterChef de su nuevo álbum para 2023

Ana Mena sorprende a los finalistas de “MasterChef Especial Navidad” con una actuación de su ya clásico “Música Ligera”. Al estilo de la propia Mariah Carey, Ana salió de un regalo navideño gigante para dejar a todos con la boca abierta. “Parece una muñequita”, decía Mario Vaquerizo emocionado al tener en las cocinas a una de las estrellas de la actualidad que más admira. “Me encanta Ana Mena, he seguido todo lo que ha hecho”, decía Carmina en unas bonitas declaraciones al disfrutar de su actuación.

El jurado quiso hablar con Ana sobre todo lo que tiene en mente para este 2023. La artista explicó que por fin llega su álbum y que tiene muchas ganas de compartirlo con todos sus seguidores. “Mi álbum viene ya y estoy súper emocionada. Espero que os guste porque viene lleno de buenas canciones que cuentan historias con las que nos podemos sentir identificados todos”. Por su parte, Samantha quiso remarcar la espectacular actuación de Ana Mena en el festival de San Remo y cómo la estrella ha conseguido enamorar también a toda Italia con su espectacular voz.

¿Cocina Ana Mena?

“Bueno, ¿y qué tal se te da cocinar? ¿Te defiendes?”, le decía Pepe Rodríguez intentando conocer más sobre esa faceta de Ana. “La verdad que regular, tirando a mal. Se hacer como dos cosas que me salen muy bien, pero de ahí no me sacas”, contestaba Ana. El juez quería que Ana se pensara participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity y unirse a otros candidatos que han pasado este año por nuestro especial navideño como Mercedes Milá o El Monaguillo. “Pero yo tendría que hacer una masterclass antes y todo”, comentaba Ana sonriendo.