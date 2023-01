Yolanda Ramos regresa a MasterChef en el programa más mágico de toda la temporada navideña. La exaspirante es una de las más queridas por la audiencia y siempre que regresa a las cocinas nos regala grandes momentos. En esta ocasión, Jordi Cruz decidió meter Yolanda Ramos en el cocinado de La Terremoto de Alcorcón en la lucha por la chaquetilla para dar ánimos a La Terre y que comentara qué tal vería el cocinado. “Cariño, los pechos, nosotros que somos vedettes, somos de París”, bromeaba La Terre con Yolanda Ramos. “Me he montado en todo lo de Disney, pero me da miedo”, decía Yolanda a continuación. “¿Pero, qué te da miedo?”, le comentó Jordi Cruz. “Tú me das miedo, que no, que es broma”, se reía Yolanda.

Ambos quisieron destacar que el cocinado de La Terremoto estaba yendo súper bien. “No te quiero poner nerviosa, pero la puedes cagar en cualquier momento”, le lanzaba Yolanda Ramos. Para picar a Yolanda, Jordi Cruz le comentó que pensaba que ella no había llegado muy lejos en su edición de MasterChef. “Perdona, pero quedé súper finalista. Semifinalista es lo que quería decir”, soltaba Yolanda riendo con Jordi Cruz. “¿Qué pasa que nadie se acuerda de mí?”, continuaba.