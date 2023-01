Carmina Barrios siempre nos hace reír con sus ocurrencias, pero este lunes han sido los jueces los que han querido hacerle una broma ¡y menuda broma! ¿A quién no le gustaría saber cómo se siente uno al convertirse en duelista de MasterChef Especial Navidad? Es lo que han debido de pensar Pepe, Samantha y Jordi, que han decidido que Carmina pudiese vivir esta emoción en primera persona, aunque no fuese ella la auténtica ganadora de la chaquetilla de duelista. ¡Así ha sido la broma y la graciosa reacción de Carmina Barrios al escuchar su nombre!

Carmina Barrios huye al escuchar su nombre

Hasta Disneyland París han viajado los aspirantes para conocer quién competiría contra Anabel Alonso en la última prueba de MasterChef Especial Navidad: ¿Carmina Barrios, Mario Vaquerizo o La Terremoto de Alcorcón? Los tres lo han dato todo en su homenaje a la cocina francesa, aunque con diferentes resultados. Mientras que a Mario le ha salido un segundo plato casi perfecto (y una menestra de verduras con algunos fallos), La Terremoto de Alcorcón ha sacado los platos "con nota", según Jordi. Carmina, por su parte, es quien más pegas ha tenido que escuchar acerca de sus platos.

Ha llegado entonces de conocer el nombre del segundo duelista de la edición, un momento de gran tensión. "¡Carmina!", ha gritado Pepe Rodríguez. Ella ha salido corriendo emocionada, con Mario y Terre detrás, quienes la han perseguido para celebrarlo todos juntos. La han conseguido alcanzar y llevar a rastras delante de los jueces, pero Carmina no se ha quedado quieta. "Me he mareado y todo", ha dicho antes de volver a irse, resistiéndose. "Que no quiero, que no me presento", ha asegurado Carmina.