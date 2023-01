La prueba de exteriores de la semifinal de MasterChef Especial Navidad ha llevado a los aspirantes al puesto al corazón de la ciudad de la luz, en Francia. Desde Disneyland París, Mario Vaquerizo, La Terre y Carmina Barrios se han dejado impregnar de toda esa fantasía, para regalarlos la final más mágica del programa. Anabel Alonso, ha disfruta en esta ocasión de su merecida chaquetilla blanca que le otorga un puesto asegurado en la gran final.

Aparte de Goofy, Pluto y El pato Donals, durante su estancia en el parque temático, los aprendices de chef han coincidido en el tiempo con otros dos ex concursante del programa, Nico Abad, Yolanda Ramos y María Escoté. El periodista, la actriz y la diseñadora se han colado entre los demás personajes de fantasía para apoyar a sus compañeros, darles ánimos y comerse sus platos.

Entre pelotas anda el juego

A Carmina Barrios, Abad le ha pillado entonando un cantico futbolero, quizá por eso, el periodista ha querido entrar al trapo de un tema de “pelotas”. Mientras preparaba el postre, Samanta y Abad han ido a visitarla y hemos descubierto que Carmina no soporta por deportes por culpa de su marido, Antonio León. “Pelotas por todos lados, futbol, tenis…”, la aspirante les contaba que su marido no para de verlo en la tele. “¡Estoy aborreciendo nada más que tanta pelota!”, añadía. Aunque, puede que no aborrezca todas las pelotas.

Tras la visita de Nico, Carmina se acercaba a los fogones de La Terre para comentar qué le parecía la visita del periodista. Y en un toma y daca, La Terremoto bromeaba con Carmina sobre el periodista. “¡No, no me interesa porque le gustan las pelotas!”, ha exclamado la madre de María y Paco León. Eso sí, ha especificado que… “¡Depende de que pelotas sean!”.