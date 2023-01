Durante buena parte de sus primeros años como actriz, Anabel Alonso mantuvo su vida más privada al margen del ojo público, lejos del éxito popular que le dieron sus papeles en serie como 7 vidas. Pero hace tres años hubo un acontecimiento que lo cambió todo: el nacimiento de su hijo Igor. El pequeño llegó al mundo el plena pandemia y, desde entonces, la interprete y humorista no ha podido evitar presumir en redes de su nueva faceta como madre.

"Lo que he dicho más de una vez; como es algo que ya no entraba en mis planes ha sido como un regalo, estoy feliz, estoy como en una nube. No puedo pedir más. Además, está muy bien el bebé, está muy bien la madre y por ahora es muy tranquilo la verdad", contó a la prensa sobre su hijo, que nació el 24 de mayo de 2020. Aquel anuncio sobre su estrenada maternidad no llegaba solo.

Casi al mismo tiempo de saberse que la actriz esperaba un bebé, conocimos a su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steindhart. La primera imagen que vimos de ella fue en avanzado estado de gestación, embarazada del hijo de ambas. Pocos meses después, la feliz pareja contraía matrimonio en una boda por lo civil que se celebró en la más absoluta intimidad el 17 de julio de aquel mismo año.





¿Quién es Heidi Steinhard? Así es la mujer de Anabel Alonso Tal y como cuenta en la bio de su página web personal, Steinhard es una creadora escénica. Formada en dramaturgia en Buenos Aires, donde nacío hace 45 años, su trabajo y su nueva familia le han llevado a establecer un puente laboral constante entre su tierra natal y Europa. Autora de varias obras teatrales, Steinhardt ha sido reconocida con numerosos premios a nivel internacional. Uno de sus textos más destacados fue El trompo metálico, llevado a los escenarios en 2016, con Anabel Alonso como protagonista. En la historia, la dramaturga imprimía su claro compromiso social en una reflexión sobre la familia, el sistema educativo y el abuso de poder. Pero esta no era la primera vez que Anabel se había puesto a las órdenes de la argentina. Tres años antes, sus caminos se habían cruzada en Lastres. Un cruce de caminos que tuvo lugar en 2013 y tras el que iniciaron su romance.

Salir del armario, sin tapujos En el año 2017, la actriz habló por primera vez sobre su orientación sexual y sobre su pareja, con quien ya llevaba cuatro años de afianzado noviazgo: "Lo que pasa es que nunca digo si estoy con tal o con cual. Hago mi vida. Pero lo mismo haría si estuviera con un tío, eh", comentaba en sus redes. Alonso había hablado con anterioridad de la posibilidad de adoptar, pero fue finalmente su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt, la que se quedó embarazada de su hijo. Así, Anabel Alonso se convirtió en madre en 2020, con 55 años.