Anabel Alonso ha vuelto a los fogones de MasterChef especial de Navidad y lo ha hecho acompañada de su gran amiga y compañera de delantal, Bibiana Fernández. Su combo se formó en las cocinas de MasterChef Celebrity 2, juntas demostraron que los polos opuestos también se atraen y crearon un dúo memorable llamado "Las Retales". Sin embargo, el pasado 25 de diciembre, Bibiana perdió su delantal y Anabel se quedaba sin su mitad cocinera.

“Me falta su presencia, su estilo, sus canciones que me da seguridad en el caos”, decía abatida, Anabel Alonso. Para animarla, Jordi Cruz le tenía preparada una sorpresa. “Te gustaría volver a ver a Bibi?”, le preguntaba el miembro del jurado de MasterChef. Y como en este programa puede pasar de todo… ¡Bibiana regresó al plató!

Lo hizo vestida con sus mejores galas, pero en formato cartón. Una imagen a tamaño real de ella entró a las cocinas para llenar el vacío de Anabel, eso sí versión mejorada. “Tiene lo mejor de Bibi, su estilo, su belleza… pero con su silencio”. Y es que, evidentemente, esta Bibi de cartón no puede hablar. “Estoy muy contenta porque todo lo que hago le parece bien, siempre positiva, desde el silencio… a mi eso me ayuda mucho”, bromeaba Anabel en la segunda prueba de este 1 de enero. Sin embargo, para que la otra mitad de Las Retales pudiera tener voz propia, Anabel Alonso decidió ser ella misma quien le tomara la palabra con una imitación de Bibiana en la que ¡lo clava!

Así fue la imitación de Bibiana Fernández en plató: ¡nada de venganzas!

¿Había elegido Anabel la receta más fácil para asegurarse el pase a la siguiente prueba? ¿Era un tema de venganza? Bueno, la aspirante decidió contestar en voz de su amiga Bibiana. “Yo por la vida que he tenido, te puedo decir que la venganza nunca entra en mi diccionario, los sucesos de, mi vida me ha llevado a tener una serie de filosofías… porque los novios que he tenido siempre he aprendido de ellos, aunque más vale sola que mal acompañada”, decía Anabel en nombre de Bibiana.

Antes de entrar a los fogones del programa, las dos ex concursantes de MasterChef Celebrity 2 ya se conocían y habían compartido muchos momentos juntas en televisión, pero con el delantal puesto se convirtieron en mejores amigas. Su conexión se volvió tan fuerte que, Anabel, ya puede ponerse en la piel de su amiga a la perfección.