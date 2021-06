No nos sorprende para nada que Yolanda Ramos sea tendencia. La actriz, conocida por su faceta cómica, destaca por su humor y sus apariciones televisivas. En 'MasterChef Celebrity' nos regaló los mejores momentos. Pero la razón por la que hoy se ha convertido inesperadamente en Trending Topic no tiene nada que ver. Esta mañana saltaba la noticia de la detención de José Luis Moreno. El empresario está siendo investigado por presuntos delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y alzamiento de bienes. Las redes han tirado de hemeroteca y han rescatado un vídeo de la actriz en el que mantiene un tenso enfrentamiento con el famoso productor. El encontronazo se remonta al año 2014, cuando Yolanda Ramos colaboraba en un programa de televisión y José Luis Moreno acudía como invitado.

“José Luis Moreno, detenido por un presunto delito organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes



Yo solo recuerdo el momento de Yolanda Ramos en "Hable con ellas" pic.twitter.com/08h7vFQHBy“ — Oriol Serra (@OriolSerra_) June 29, 2021

"¿Usted sabe que me debe 25000 pesetas de las antiguas?", le preguntó la actriz, una acusación "demasiado frívola" para el empresario, que no dudó en levantarse y salir del plató de televisión para dar por zanjada su intervención. Lo que parecía que iba a ser una entrevista amigable, acabó siendo uno de los momentos televisivos más tensos que ahora se ha vuelto a viralizar gracias a las redes sociales.

Siete años después de aquel encontronazo, sale a la luz su detención y la reacción de Yolanda Ramos no se ha hecho esperar. "Haciendo gala de su característico humor, la actriz no ha necesitado abrir la boca para dar su opinión sobre la noticia de la detención de José Luis Moreno. "Me han dicho que no puedo hablar... Gracias a todos y a todas", ha escrito en su última publicación de Instagram, donde ha compartido un vídeo mudo, pero de lo más expresivo, para dejar claro a sus seguidores cómo se siente al respecto.

Muchos rostros conocidos y amigos la han aplaudido. "Yolanda siempre tiene la razón", escribe la cantante Beatriz Luengo. "Eres lo máximo. Te amo", le comenta la actriz Lidia San José.