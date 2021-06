La operación ha sido bautizada como Titella (que significa títere, en catalán): la herramienta que propulsó su éxito televisivo podría convertirse, también, en el nombre de su caída. José Luis Moreno es una de las personalidades televisivas más populares de la historia de nuestro país, pero a sus luces le han perseguido siempre las sombras: una vida personal oculta y diversos señalamientos por presuntos abusos de poder que han convertido al íntimo amigo de Isabel Pantoja en un personaje sobre el que siempre recayeron las sospechas.

Ahora, José Luis Moreno ha sido detenido en una operación policial por presunta estafa y blanqueo de capitales, según ha podido saber Televisión Española. El resto está bajo secreto de sumario. Él, sus socios, dos de sus sobrinos y varios empresarios expertos en operativa bancaria y fiscal ya están entre los detenidos, que podrían ascender a 50 personas entre Madrid y Barcelona. Moreno está siendo investigado por liderar, presuntamente, una organización criminal a nivel internacional. Según la investigación, algunos de los detenidos formaban parte de otra organización dedicada a blanquear el dinero procedente del narcotráfico.

Aún estamos en momentos muy iniciales de este proceso y no se sabe si al productor podrían imputarle por estos delitos, o si se quedará en un escándalo mediático. José Luis Moreno ha protagonizado varios: su vida, además de por el éxito, ha estado marcada por la polémica. Estas son algunas de ellas.

Fernando Tejero, Loles León, Yolanda Ramos y otros denunciaron 'abusos laborales'

Como productor, José Luis Moreno ha recibido varias acusaciones públicas por parte de actores, guionistas y otros profesionales del gremio audiovisual. Fernando Tejero, que trabajó con él en Aquí no hay quien viva, ha hablado en varias ocasiones de la decepción que supuso para él estar bajo las órdenes del que fuese su ídolo de la infancia: "Afortunadamente no he conocido nada parecido a los rodajes de José Luis Moreno", dijo en una entrevista con 20 minutos tras abandonar la serie. De lo vivido en sus propias carnes, Fernando hablaba de que "el trabajo pasó de ser un placer a un sufrimiento". Y de los actores de Escenas de matrimonio, decía: "He oído que no tenían ni contrato y cobraban fatal. Yo por lo menos tenía contrato. No lo puedo certificar porque a mí no me ha pasado, pero si es cierto todo esto lo que me sorprende es que se queden".

Fernando Tejero en un photocall en Madrid GTRES

Se refiere a Pepe Ruiz y Marisa Porcen, que dieron vida a Pepa y Avelino en la famosa sitcom y fueron denunciados por José Luis Moreno por abandonar la serie antes de tiempo. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia rechazaba dicha demanda porque todas las pruebas apuntaban a que los dos actores estaban trabajando, efectivamente, sin contrato. José Luis Moreno alegó que dicho contrato fue firmado y, posteriormente, robados; algo rechazado por el fallo que reza: "No deja de sorprender la conducita de la empresa que pretende hacernos creer que fue al día siguiente al cese de los demandados cuando se dio cuenta de que los contratos de trabajo le habían sido sustraídos más de tres meses antes".

De entre las acusaciones que se acumulan contra él, muchos hablan de largas jornadas de rodaje o, como Loles León, retrasos en los guiones que ponían mucha presión sobre los actores y otros trabajadores. Los actores de la serie de Telemadrid Todo es posible en el bajo se pusieron en huelga contra Moreno por impago denunciando meses sin cobrar, ausencia de contratos, precariedad y violaciones del convenio de jornada. En 2007, y de nuevo en 2011, el sindicato de la Unión de Actores denunciaba su productora, Miramón Mendi, por "abusos laborales" tales como incumplimiento de la jornada, impagos de dietas y grabaciones, despidos arbitrarios o, de nuevo, ausencia de contratos.

La actriz cómica Yolanda Ramos también acusó públicamente a José Luis Moreno de impagos cuando le dijo, en televisión, "trabajé para ti en un espectáculo como bailarina sin contrato y nunca se me pagó. ¿Me vas a pagar ahora?" y Moreno, que comenzaba de buen humo ("Si yo era el productor en aquella fecha, date por cobrada"), se mostraba después gravemente ofendido: "Haces una acusación demasiado frívola, si no tienes contrato, no me puedes culpar de una ligereza tuya. Te invito a que hagas el club de daminificados de José Luis Moreno".

Yolanda Ramos en un photocall en Madrid GTRES

José Luis Moreno trató de restar crédito a Yolanda Ramos y más tarde la acusó de estar "nerviosa" por no haber sido seleccionada para entrar en el elenco de La que se avecina. Pero la Unión de Actores se posicionaba a favor de la actriz enviando a los medios de comunicación un estudio en el que afirmaban que "el 93% de los actores preguntados opinan que las productoras de Moreno no respetan a los actores ni las condiciones laborales". Según el sindicato, una de las empresas de moreno tuvo que pagar más de 32 mil euros como resultado de una de estas demandas.

Pepe Ruiz decía de él: "Es muy exigente, si le fallas te puede mandar a la calle en medio del rodaje". Y Paco Tomás, colaborador de La hora de La 1, que también trabajó con José Luis Moreno en Escenas de matrimonio, dice que se fue de la productora porque el empresario no le pagaba y que debe dinero a mucha gente. "A nadie que haya trabajado para José Luis Moreno le ha extrañado esta noticia".

También su sobrino, Alberto Caballero, dijo que fue víctima de un intento de estafa por parte de la productora de su tío, José Luis Moreno. No tiene relación con su tío desde hace varios años, pero ante las noticias de su detención ha confesado que él y sus familiares están "preocupados".