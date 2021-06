Son muchos los perfiles que alzan su voz en el Orgullo 2021. La bandera del colectivo LGBT, que a los seis colores originales ha añadido otros cinco, hoy da la vuelta a las redes sociales de mano de todos aquellos que celebran el día en el que, dando cabida a todos los matices y diferencias, unimos todas las voces con un único objetivo: la igualdad, total y efectiva, de todas las personas sea cuál sea su identidad sexual o de género.

Decenas de famosos, sean miembros del colectivo o 'aliadxs' que buscan un mundo más inclusivo, publican junto a la bandera sus mensajes en el día del orgullo LGBTIQ+: denunciando la violencia que padecen y reivindicando la libertad de todxs, como Inma Cuesta; utilizando la moda con mensaje, como Palomo Spain o Ana Torroja; o haciéndonos reír con algún 'fail' bienintencionado, igual que la banda Estopa.

Mensajes cargados de significado y que aún tienen repercusiones, como denuncia Fernando Tejero, que ha recibido insultos y mensajes homófobos como en muchos casos sigue siendo el precio de reivindicar la igualdad. Por eso el Orgullo es tan importante como siempre: estos son los mensajes que nos llegan del mundo del cine, la televisión, la música, la moda o el deporte para conmemorarlo y seguir avanzando hacia un mundo más igualitario.

Fernando Tejero celebraba el Orgullo con un mensaje claro y directo: "EL AMOR NO TIENE GÉNERO" . Y lo actualiza unas horas después visibilizando una realidad: formar parte del colectivo LGBT y reivindicarlo delante de todos sigue requiriendo valentía, porque muchos pagan el precio. "Desde que he puesto este post, gente me ha dejado de seguir, incluso insultando , la mayoría gente joven… Qué terrible, no que me hayan dejado de seguir, cosa que agradezco, sino ver cóm o la homofobia tristemente sigue presente . Es espantoso", denuncia.

Orgullo y reivindicación en el mundo de la moda

Donde muchas firmas aprovechan el Orgullo para sacar partido económico y de imagen, otras personalidades del mundo de la moda se dedican durante los 365 días del año a romper estereotipos y reivindicar la diferencia individual y la igualdad social para todos. Es el caso de Palomo Spain, que ha lanzado hoy una camiseta estampada con el lema "show your true colors", "enseña tus verdaderos colores", en colaboración con la ONG Rescate: los beneficios serán donados íntegramente a esta organización que presta apoyo a refugiados LGTBIQ+ y personas migrantes.

Antonio Alvarado fue el diseñador más icónico de la Movida madrileña, una de las mayores explosiones de la diversidad y la libertad a través de la moda. Es el responsable de vestuario de películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios y está muy ligado al cine de Almodóvar. Así que es lógico que su mensaje tenga una vocación creativa: Albarado ha publicado la imagen de unas ceras de colores en su cuenta de Instagram con las palabras: "Voy a pintar las paredes con tu nombre ORGULLO".

Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro, publica una potente declaración en su Instagram junto a la bandera inclusiva del colectivo: "Jamás entenderé el odio o rechazo a nadie por ser o pensar simplemente distinto a ti, y mucho menos cuando la condición por la que se odia a alguien no ha sido elegida. LA HOMOSEXUALIDAD NO ES UNA ENFERMEDAD, NO ES UNA ELECCIÓN, NO ES UN CAPRICHO…. Y NO ES CONTAGIOSA!!! Cada vez estoy más convencido de que la visibilidad es muy importante. Que haya jóvenes que vean referentes (ojalá los hubiese visto yo) y que se identifiquen con alguien igual que ellos y vean que no están solos. Hay que exigir y dar respeto a todos y aceptar siempre al ajeno", escribe.

"La comunidad LGTB no crecemos siendo nosotros, crecemos interpretando una versión de nosotros que obliga a sacrificar nuestra autenticidad para minimizar la humillación y el prejuicio. La ingente tarea de nuestra edad adulta consiste en averiguar qué parte de nosotros somos nosotros y qué partes creamos para protegernos o por mera supervivencia para evitar la mofa, el insulto o la agresión sin conseguirlo. Porque muchos hemos sufrido las agresiones pero todos hemos sufrido alguna vez el insulto y la mofa. Por eso salimos a la calle. Por eso existe este día del orgullo. Porque en lo que va de año en la comunidad de Madrid han habido 331 víctimas de ataques y agresiones homofobas. BASTA YA!"